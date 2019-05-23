Kadıköy Belediye Başkanı, Minibüste Ayakta Yolculuk Ederken Görüntülendi

31 Mart yerel seçimlerinde en fazla oyu alarak Kadıköy Belediye Başkanı seçilen Şerdil Dara Odabaşı, Göztepe-Kadıköy minibüsünde ayakta yolculuk ederken görüntülendi. Fotoğraf kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

PAYLAŞIMLARIYLA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Seçim döneminde hendek olaylarında yapmış olduğu paylaşımların ortaya çıkmasıyla eleştiri oklarının hedefi olan Odabaşı, Kadıköy'de yüzde 65'lik kesimin oyunu alarak belediye başkanı seçilmişti.

İşte Şerdil Dara Odabaşı'nın minibüste çekilen fotoğrafı;