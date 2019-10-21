Kaçış Sendromu rahatsızlığı olan Mehmet Ali Erbil verdiği kilolarla şaşırttı

Kaçış Sendromu rahatsızlığı olan Mehmet Ali Erbil verdiği kilolarla şaşırttı

Şarkıcı Banu Parlak, Kaçış Sendromu nedeniyle 235 gün yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil'i ziyaret etti. 20 gün önce 2. Sayfa programına katılan ve kilolu haliyle dikkat çeken Erbil'in zayıflaması hayranlarını korkuttu.

21.10.2019 10:10
Kaçış Sendromu rahatsızlığı olan Mehmet Ali Erbil verdiği kilolarla şaşırttı

Arabada çektiği videolarla fenomen olan ve sonrası şarkıcılığa geçiş yapan Banu Parlak, dün akşam kızı ve annesi ile Mehmet Ali Erbil'i ziyaret etti. Geçtiğimiz günlerde Kaçış Sendromu nedeniyle hastaneye giden ve serum yiyen Erbil'in son görüntüsü ise herkesi korkuttu.

BANU PARLAK EVİNE GİDİP ZİYARET ETTİ

Kaçış Sendromu hastalığı sebebiyle 235 gün yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil, her ay düzenli olarak serum alıyor. Geçtiğimiz gün de hastaneye giderek sevenlerini korkutan Mali, dün akşam Banu Parlak ile bir araya geldi. Yakın zaman sonra dede olacak olan Mali, Parlak' ın bir yaşındaki kızını severek oyuncak hediye etti.

SON GÖRÜNTÜSÜ KORKUTTU

27 Eylül'de Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan ve aldığı kilolarla dikkat çeken Mehmet Ali Erbil adeta eridi. Hızla verdiği kilolarla dikkat çeken Mali'nin hastalık sürecindeki yorgunluğu da yüzüne yansıdı.

Erbil'in 27 Eylül'deki görüntüsü


VİDEO: Mehmet Ali Erbil, verdiği kilolarla sevenlerini korkuttu!
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YORUMLAR (10)

  • MENZİLCİ SOFİ MÜSLÜMAN:
    aramıza geri dön inşaallah, çarkıfelek gibi kaliteli poruğramlar kalmadı
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  • KISKANÇLAR:
    NE İSTİYORSUNUZ MALİDEN BE BİZ ONUN PROGRAMLARIYLA BÜYÜDÜK NEŞELENDİK EVİMİZDEN BİRİ GİBİYDİ HASTALIĞI ÜZERİNDEN YORUM YAPANLAR ALLAH ELBET SİZİN DE BAŞINIZA VERECEKTİR. . .
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  • MEMET33:
    HER CANLI ÖLÜMÜ TADACAKTIR. ÖLÜMÜN TEK SEBEBİ DOĞMAKTIR, GERİSİ BAHANE. . . KİMİ ÖLECEK, KİMİ GEBERECEK. ÖNEMLİ OLAN TEMİZ ÖLEBİLMEKTİR. KÜFRE GİRMEDEN. LE İLA HEİLALLAH DİYEREK. . .
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  • YORUMSUZ???:
    sapıklığın sonu allah kımselere vermesin ama gerisini siz bılıyorsunuz. . . . . . . . . .
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  • İBRETLİK:
    Yaaa, ne oldum demeyeceksin, ne olacağım diyeceksin. Hiçbir sınır tanımadan hovarda bir hayat yaşadın da ne oldu. İşte sonuç. Tam ibretlik. . . .
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  • PAŞALI:
    Ünlü olduktan sonra para kazanarak çok zengin oluyorlar sonra o paranın tamamını hastanede sağlıkları için harcıyorlar. Allah''ın hikmeti işte. Dünyanın en zengini Bill Gates yeryüzünde bir damla su olmasın tüm servetiyle gök yüzünden bir damla su bile satın alamaz.
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