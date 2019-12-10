: Kaçak maden ocağında hayatını kaybeden gencin ülkeye kaçak yollardan girdiği ortaya çıktı

10.12.2019 14:07 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:20

Kilimli ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, ruhsatsız bir maden ocağında çalışan Afganistan uyruklu işçi, 80 metre yükseklikten düşüp hayatını kaybetmişti. Talihsiz gencin hiç bir kaydına ulaşılamadı. Ülkeye kaçak yollardan girdiği tespit edildi.

CANSIZ BEDENİ 2 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU ÇIKARILABİLDİ

Olay, Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi'nde akşam saatlerinde ruhsatsız bir ocakta meydana geldi. İddiaya göre maden ocağında malzeme taşıdığı sırada dengesini kaybederek 80 metre yükseklikten çukura düşen yabancı uyruklu Abbas (25) isimli işçi hayatını kaybetti. Olay yerine 112 sağlık, AFAD, TTK tahlisiye ve polis ekipleri sevk edildi. TTK tahlisiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu ocaktan çıkartılan gencin cesedi ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Kilimli ilçesinde, ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen iş kazasında yaşamını yitiren Afgan gencin üzerinden kimlik çıkmadığı, cenazeyi teslim alacak yakını çıkmayan gencin Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiği belirlendi.

AFGANİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİ İLE İRTİBATA GEÇİLECEK

Afgan gencin, Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edildi. Kaydı olmadığı için bilgilerine ulaşılamayan ve üzerinden kimlik çıkmayan Afganistan uyruklu gencin, çevresindekilere adını 'Abbas' olarak söylediği öğrenildi. Yapılan otopsinin ardından cenazesi teslim alınmayan Afgan gençle ilgili işlemler için Afganistan Büyükelçiliği ile irtibata geçilecek

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