KABRİSTANLARDA ARİFE YOĞUNLUĞU

KURBAN Bayramı arifesinde İzmirliler, mezarlık ve şehitlikleri ziyaret etti.

KURBAN Bayramı arifesinde İzmirliler, mezarlık ve şehitlikleri ziyaret etti.

Kurban Bayramı arifesinde sabahın erken saatlerinden itibaren mezarlıklara ve şehitliklere giden vatandaşlar, yakınlarının kabirleri başında dualar okudu. Hüzünlü anlar yaşayan vatandaşlar, yakınlarının mezarlarını sulayarak bakımını yaptı. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan Doğançay Mezarlığı'nda da arife yoğunluğu yaşandı.

Bayram dolayısıyla mezarlığı ziyarete gelen vatandaşlardan Savaş Bilgeç, "Her bayram öncesi arife günleri yakınlarımızı ziyaret etmek için mutlaka mezarlıklara geliyoruz. Yaklaşık 3 yıl önce 11 yaşındaki oğlumu kaybettim. Bu acı kaybımızın ardından daha sık gelmeye başladık. Ölüm ne yazık ki hepimizin başına gelebilecek bir şey. Allah kimsenin başına evlat acısı vermesin. Onlar için yapabildiğimiz tek şey onları ziyaret etmek. Mezarlıklara gelmek boynumuzun borcu. Buraya geldiğimizde ölümü hatırlıyoruz" dedi.

Vatandaşlardan Sinem Doğu Evirgen ise, "Babamı ve babaannemi kaybettim. İkisi de bu mezarlıkta olduğu için arife günleri ikisini de ziyaret ediyorum. Her bayram mutlaka geliyoruz. Artık yanlarımızda olmadıkları için onları bu şekilde anıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı