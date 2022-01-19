Kablolu cinayette katil, çay davetine giden arkadaş çıktı

Şanlıurfa'da kablo ile boğulan Mahmut Çetindağ'ın, evine çay içmek için davet ettiği Suriye uyruklu arkadaşı A.A. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Eşinden boşanan ve uzun süredir yalnız yaşayan Mahmut Çetindağ'a ulaşamayan yakınları, Yavuz Selim Mahallesi'ndeki evine gitti. Çetindağ'ı evinde hareketsiz bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KABLO İLE BOĞULMUŞ

İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, Çetindağı'ın kablo ile boğularak öldürüldüğünü belirlendi. Mahmut Çetindağ'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

KATİL, ÇAY BARDAKLARINDAKİ İZLERDEN BULUNDU

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Çetindağ'ı tanıyanların bilgisine başvurdu, evdeki çay bardaklarında parmak izi incelemesi yaptı. İncelemede çay bardağında Suriye uyruklu A.A.'nın parmak izi bulundu. Ekipler, Mahmut Çetindağ ile arkadaş olan A.A.'yı gözaltına aldı.

EVİNE DAVET ETMİŞ

Emniyetteki ifadesinde A.A., Çetindağ'ın davetiyle evine çay içmeye gittiğini, daha sonra tartıştıklarını ve kablo ile boğarak öldürdüğünü itiraf etti. A.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.