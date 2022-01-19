Kablolu cinayette katil, çay davetine giden arkadaş çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kablolu cinayette katil, çay davetine giden arkadaş çıktı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da kablo ile boğulan Mahmut Çetindağ'ın, evine çay içmek için davet ettiği Suriye uyruklu arkadaşı A.A. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Eşinden boşanan ve uzun süredir yalnız yaşayan Mahmut Çetindağ'a ulaşamayan yakınları, Yavuz Selim Mahallesi'ndeki evine gitti. Çetindağ'ı evinde hareketsiz bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, Çetindağı'ın kablo ile boğularak öldürüldüğünü belirlendi. Mahmut Çetindağ'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Çetindağ'ı tanıyanların bilgisine başvurdu, evdeki çay bardaklarında parmak izi incelemesi yaptı. İncelemede çay bardağında Suriye uyruklu A.A.'nın parmak izi bulundu. Ekipler, Mahmut Çetindağ ile arkadaş olan A.A.'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinde A.A., Çetindağ'ın davetiyle evine çay içmeye gittiğini, daha sonra tartıştıklarını ve kablo ile boğarak öldürdüğünü itiraf etti. A.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kablolu cinayette katil, çay davetine giden arkadaş çıktı

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Son Dakika Haberleri

Suriye, 3. Sayfa, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title