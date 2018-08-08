Kablo Hırsızlığı İddiası

Karaman'da kablo hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, merkeze bağlı Kılbasan köyünde dört farklı şahsa ait tarlalarda bulunan elektrik kabloları çalındı. Tarla sahiplerinin jandarma ekiplerine bilgi vermesi üzerine Karaman İl Jandarma Komutanlığınca çalışma başlatıldı.M.S. (20) ve H.Ö'nün (28) hırsızlık olayına karıştığını tespit eden ekipler, şahısları gözaltına aldı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.