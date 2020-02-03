: Çaldığı kabloların karda bıraktığı iz hırsızı ele verdi

03.02.2020 09:44 | Son Güncelleme: 03.02.2020 11:18

Van'da aktif kullanımda olan 700 metre uzunluğundaki kabloları çalan hırsızı, kabloların karda bıraktığı iz ele verdi. 7 güvenlik kamerasının 105 saatlik kayıtlarını inceleyen polis, hırsızın kabloları taşıması esnasında kar üzerinde bıraktığı izi fark ederek hırsızı evinde yakaladı.

KAR ÜSTÜNDE BIRAKTIĞI İZ ELE VERDİ

Van'ın İpekyolu ilçesinde yaşanan hırsızlık olayında, aktif olarak kullanılan kablolar kişi yada kişiler tarafından çalındı. Polis, kabloların bulunduğu güzergahta yer alan 7 güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Olay öncesi ve sonrasına ait 105 saatlik kayıtlar inceleyen polis, hırsızın kabloları taşıma esnasında kar üzerinde bıraktığı izleri fark etti. Kabloların taşındığı 6 kilometrelik alan taramanın ardından hırsızın evine ulaşıldı.

EVİNDE YAKALANDI

Van Asayiş Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince oluşturulan özel ekipler tarafından şüpheli ya da şüphelilerinin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştiren kişinin N.T isimli kişi olduğu tespit edildi. Polisin evine yaptığı baskınla N.T'nin hırsızlık esnasında kullandığı demir kesme makası da ele geçirildi. Gözaltına alınan N.T çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

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