Kabine'de beklenen revizyon yapıldı! 3 bakanlığa atama yapıldı, 2 bakan görevden alındı
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Kabine'de beklenen revizyon yapıldı! 3 bakanlığa atama yapıldı, 2 bakan görevden alındı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı bakanlıklara yaptığı atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Yeni kurulan iki bakanlıktan biri olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, diğerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na Vedat Bilgin, Ticaret Bakanlığı'na ise Mehmet Muş atandı. Bu kararlarla birlikte Zehra Zümrüt Selçuk ve Ruhsar Pekcan görevden alındı.

Uzun süredir Türkiye'nin gündeminde olan kabine değişikliği ile ilgili beklenen karar geldi. 21 Nisan Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile iki yeni bakanlık kurulmasının hemen ardından, son mükerrer ile yeni kabine değişikliği de açıklandı.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye bölünerek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kuruldu. Bu gelişmenin ardından bugünkü Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan karara göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Vedat Bilgin, Ticaret Bakanlığı'na Mehmet Muş atandı.

PEKCAN VE SELÇUK GÖREVDEN ALINDI

Bu atamalarla birlikte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan görevlerinden alınmış oldu.

Kabine'de beklenen revizyon yapıldı! 3 bakanlığa atama yapıldı, 2 bakan görevden alındı

MEHMET MUŞ KİMDİR?

Mehmet Muş, 1982, İsmail, Mekiye çiftinin çocuğu olarak Trabzon Sürmene'de dünyaya geldi. İktisatçı; Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. Washington State University School of Economic Sciences'ta Ekonomi alanında yüksek lisans yaptı. Marmara Üniversitesi İktisat Tarihi Ana Bilim Dalında Ekonomi doktorasını tamamladı. Özel sektörde bütçe planlama ve raporlama uzmanı olarak çalıştı. AK PARTİ Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığı ve Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 24, 25 ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Dışişleri Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, AB Uyum Komisyonu, NATO Parlamenter Asemblesi (NATOPA) Türk Grubu ve AK Parti MKYK Üyesi olarak görev yaptı. AK Parti Grup Başkanvekilidir. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Muş, evli ve 1 çocuk babasıdır.

Kabine'de beklenen revizyon yapıldı! 3 bakanlığa atama yapıldı, 2 bakan görevden alındı
Ticaret Bakanı Mehmet Muş

DERYA YANIK KİMDİR?

1972 yılında Kadirli'de doğdu. İlköğrenimini Kadirli'de, orta ve lise öğrenimini Adana Anadolu Lisesi'nde tamamladı. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Aralık 1996 itibariyle İstanbul Barosu'na bağlı olarak Avukatlık Stajını tamamladı. AK Parti İstanbul Kurucu İl Yönetim Kurulu üyesi olup 2004-2014 yılları arasında 5 ve 6. Dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Komisyonu Başkanlığı, AK Parti Grup Sözcülüğü görevlerini ifa etti.

Kabine'de beklenen revizyon yapıldı! 3 bakanlığa atama yapıldı, 2 bakan görevden alındı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık

VEDAT BİLGİN KİMDİR?

22 Eylül 1954'te Bayburt'ta doğdu. Öğretim Üyesi; Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdi İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde "Şehirleşme ve Sanayileşme İlişkileri" konusunda master çalışmasını, "Türkiye'de Sanayileşme Politikaları ve Demokratikleşme Süreci" adlı çalışmasıyla da İktisat Sosyolojisi alanında doktorasını tamamladı. York Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Michigan Üniversitesinde "Orta Doğu Toplumlarında Modernleşme Sorunları" konulu uluslararası çalışmada yer aldı. Gazi Üniversitesi İİB Fakültesinde Öğretim Üyeliği, TCDD Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanlığı ve Başbakan Başdanışmanlığı görevlerinde bulundu. İyi düzeyde İngilizce bilen Bilgin, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Kabine'de beklenen revizyon yapıldı! 3 bakanlığa atama yapıldı, 2 bakan görevden alındı
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Bilgin
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Vedat Bilgin getirildi
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Vedat Bilgin getirildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık getirildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık getirildi
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan görevden alındı, yerine Mehmet Muş atandı
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan görevden alındı, yerine Mehmet Muş atandı
Kabine'de beklenen revizyon yapıldı! 3 bakanlığa atama yapıldı, 2 bakan görevden alındı
AK Partili vekilden Kabine revizyonu sinyali: Açıklanacak Bakanlar kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum
AK Partili vekilden Kabine revizyonu sinyali: Açıklanacak Bakanlar kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye bölündü
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye bölündü

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