Dünyaca Ünlü Şarkıcı Justin Timberlake, Uyuyakalan Eşini İfşa Etti

Ünlü şarkıcı Justin Timberlake, geçtiğimiz gün doğum günü sebebiyle çıktıkları kutlama sonrası uyuyakalan karısını sosyal medyada ifşa etti. Eve dönüş yolunda arabada uyuyan karısını videoya çeken ve Instagram hesabında paylaşan ünlü yıldız, 2,8 milyon beğeni aldı.

"BÜYÜK GÜN İÇİN HAZIRLANIYORUM"

Milyonlarca beğeni ve binlerce yorum alan videoda Timberlake, önce sessiz bir şekilde kendi doğum gününü kutluyor. Daha sonra sesini yükselten şarkıcının sesini duyan karısı Jessica Biel, uyanıyor ve gülüyor. "Ben büyük gün için hazırlanıyorum. Sadece hazırlanıyorum." cevabını veriyor. Justin Timberlake, Jessica Biel'i uykusunda yakaladığı videoyu "Yarın benim doğum günüm için çalışacağız ve karım tüm gece dışarıda olacak" notu ile paylaştı.