Dünyaca Ünlü Şarkıcı Justin Timberlake, Uyuyakalan Eşini İfşa Etti
Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake, arabada uyuyakalan eşini videoya çekti ve Instagram hesabından ifşa etti. Timberlake, takipçileri ile paylaştığı bu video ile Instagram'da komik anlar yaşattı.
Ünlü şarkıcı Justin Timberlake, geçtiğimiz gün doğum günü sebebiyle çıktıkları kutlama sonrası uyuyakalan karısını sosyal medyada ifşa etti. Eve dönüş yolunda arabada uyuyan karısını videoya çeken ve Instagram hesabında paylaşan ünlü yıldız, 2,8 milyon beğeni aldı.
"BÜYÜK GÜN İÇİN HAZIRLANIYORUM"
Milyonlarca beğeni ve binlerce yorum alan videoda Timberlake, önce sessiz bir şekilde kendi doğum gününü kutluyor. Daha sonra sesini yükselten şarkıcının sesini duyan karısı Jessica Biel, uyanıyor ve gülüyor. "Ben büyük gün için hazırlanıyorum. Sadece hazırlanıyorum." cevabını veriyor. Justin Timberlake, Jessica Biel'i uykusunda yakaladığı videoyu "Yarın benim doğum günüm için çalışacağız ve karım tüm gece dışarıda olacak" notu ile paylaştı.
YORUMLAR (12)
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Bir ulumadığı eksik, boşuna blade de oynamadıCevap Yaz Yayından Kaldır
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Manşete bakınca birşey zannettim bende.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ne haber yapıyorsunuz ya görende üryan ifşa etti sanacak kadın insan uyumuş işteCevap Yaz Yayından Kaldır
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bu artist tayfasının ahirette gidecek yerleri yoktur.Cevap Yaz 2 8 Yayından KaldırFERHAT: sen zaten cennetten yer garantiledin degilmi1 1 Yayından Kaldır