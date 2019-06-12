Juncker: İncitici yorumlardan kaçınmak için sosyal medyadan uzak duruyorum

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker Politico'ya verdiği bir mülakatta yolsuzluk konuları ve sağlık durumu suçlamaları dahil olmak üzere incitici yorumlardan kaçınmak için sosyal medyadan uzak durduğunu söyledi.

Eleştirilerin odağında bulunan Juncker: "Amerika Birleşik Devletleri Başkanı saygıyı hakediyor zira kendisi ABD başkanı. Avrupa bu konuda hoş olmayan yorumlar yapmamalı. Kendisi Tweet uzmanı ancak ben bu tweetleri okumuyorum. Sosyal medyayı takip etmiyorum zira sarhoş olduğumu, yolsuzluklara karıştığımı, önemsiz biri olduğumu görmek istemiyorum. Yanımda çalışanlar bana önemli bilgileri iletiyor bu yüzden fazla şaşırmıyorum. ABD Başkanı Donald Trump ile iyi ilişkiler içerisindeyim." dedi. Euronews.com'da Görüntüle