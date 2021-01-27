Jolly, tatil severleri Sömestr Festivali'ne çağırıyor
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Jolly, tatil severleri Sömestr Festivali'ne çağırıyor

27.01.2021 18:29 | Son Güncelleme: 27.01.2021 18:33
Jolly, tatil severleri Sömestr Festivali'ne çağırıyor

Jolly, sömestr için tatil planı yapmamış olan tatil severlere 'Sömestr Festivali' kapsamında inanılmaz indirim ve fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Jolly, sömestr için tatil planı yapmamış olan tatil severlere  'Sömestr Festivali' kapsamında inanılmaz indirim ve fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Jolly Sömestr Festivali'nde; Güvenli Turizm Sertifikası'na sahip Ege ve Akdeniz'in lüks, konforuyla adından söz ettiren otellerinde kış güneşi keyfinden, doğanın içinde ruhunuzu tazelemeye, bembeyaz zirvelerin vazgeçilmez adresleri Uludağ'dan Kartalkaya'ya, Palandöken'den Sarıkamış'a en iyi kayak merkezlerinde unutulmaz bir dağ tatiline, Kapadokya, Eskişehir, Kars, Mardin, Safranbolu, Hatay başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanını sosyal mesafe ve hijyen kurallarının üst düzeyde tutulduğu turlarla keşfetmeye, eşsiz deneyimler yaşayacağınız Bulgaristan, Balkanlar, Ukrayna ya da sıcak iklimleriyle yazın tadını çıkaracağınız Dubai, Sharm El Sheikh, Cancun, Zanzibar, Maldivler gibi pek çok destinasyonda konaklamaya kadar sayısız alternatif bulunuyor.

Kaynak: Tourism Today

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