Joker filmi gizli polis eşliğinde gösterime girecek

03.10.2019 17:30

Bu hafta içinde New York Polis Teşkilatı asayiş amiri Rodney Harrison, başrolünde yıldız oyuncu Joaquin Phoenix'in yer aldığı filmin gösterimleri esnasında asayiş biriminin sinema salonlarına polis yerleştirileceğini meslektaşlarına aktardı.

?ÖNEMLİ MİKTARDA GİZLİ POLİS YERLEŞTİRİLECEK

Manhattan, Bronx, Queens, Brooklyn ve Staten Island civarına önemli miktarda gizli polis yerleştirilecek. Independen'tın haberine göre bir kolluk görevlisi önlemin "İzleyicilerin güvenliğini sokakların yanı sıra sinema salonlarında da sağlayacak 360 derecelik bir polis yaklaşımını" benimsediğini belirterek, "Gösterimlerden birinde bir şey olması halinde durumu hızlı ve kati şekilde kontrol altına almayı hedefliyoruz" dedi.

SİLAHLI SADIRI GERÇEKLEŞMİŞTİ

Joker, 2012'de Kara Şövalye Yükseliyor'un, Colorado'daki galasında gerçekleşen silahlı saldırının kurbanlarının yakınları tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Silahlı bir saldırganın izleyicilerin üzerine açtığı ateş sonucu 24 yaşındaki kızlarını kaybeden Sandy ve Lonnie Phillips, Warner'a Joker'in gösterime girmesinden önce silahlı şiddetle mücadeleye daha fazla kaynak ayırmaları konusunda çağrıda bulunmuştu.

YAPIM ŞİRKETİ OLAYI ÖNEMSİYOR

Durumu ciddiye aldıklarını belirten Warner Bros şu açıklamada bulundu:

"Toplumumuzda silahlı şiddet çok ciddi bir sorun, bunun yol açtığı felaketlerden etkilenenlerin ve ailelerinin acısını paylaşıyoruz. Şirketimiz, Aurora saldırısı dahil uzun zamandır şiddet kurbanlarına yardımda bulunuyor. Geçen haftalarda ana firmamız diğer şirket yöneticileriyle birlikte yasama yetkililerine ulusal düzeydeki bu sorunla mücadele için partiler üstü yasalar çıkarmaları için çağrıda bulundu."