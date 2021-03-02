John Milton'ın başyapıtı Yitirilen Cennet okurla buluşuyor
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John Milton'ın başyapıtı Yitirilen Cennet okurla buluşuyor

02.03.2021 17:28 | Son Güncelleme: 02.03.2021 17:32
John Milton'ın başyapıtı Yitirilen Cennet okurla buluşuyor

Yiğit Yavuz'un çevirisiyle okura sunulan kitap, İthaki Yayınları arasından piyasaya çıkıyor.

Yiğit Yavuz'un çevirisiyle okura sunulan kitap, İthaki Yayınları arasından piyasaya çıkıyor.

Dünya edebiyat tarihinin başyapıtlarından biri olarak nitelendirilen Yitirilen Cennet, asırlar içinde çok sayıda edebiyat, sanat ve popüler kültür ürünü üzerinde büyük etkisi yarattı. Gustave Doré, William Blake gibi isimler Kayıp Cennet'in izleklerini resme döktü.

Percy Bysshe Shelley, lirik dramı Zincirlerinden Kurtulmuş Prometheus'un (Prometheus Unbound) önsözünde, karakteri Prometheus'u oluştururken Milton'ın Şeytan'ından esinlendiğini belirtir.

Mary Shelley'nin Frankenstein romanı Yitirilen Cennet'e yoğun değinmeler içerir. Joseph Haydn'ın Yaratılış (Die Schöpfung) oratoryosunun librettosunda temel kaynaklardan biri Yitirilen Cennet'tir.

1970'lerin sonunda Polonyalı besteci Krzysztof Penderecki bu eser üzerine kurulu bir opera bestelemiştir.

Kaynak: Hürriyet

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