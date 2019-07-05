John Baıley, jüri başkanlığı için Türkiye'ye geliyor!

Sinemamıza nitelikli senaryo ve filmlerkazandırmak, bu filmlerin uluslararası arenada yer almasını sağlamak ve Türk sinemasını dünya ile buluşmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen 12 Punto TRT Senaryo Günleri'ni 5 Temmuz'da başlıyor.

119 senaryo başvurusu sektördeki uzmanlardan oluşan bağımsız jüri tarafından özenle seçildi ve 12 finalist belirlendi. Belirlenen filmler ise 12 Temmuz'da uluslararası bağımsız jüri tarafından değerlendirilerek ortak yapım ödülü için mücadele edecek.

ÖZEL ÇALIŞMALAR…

Senaryo Günleri çerçevesinde ayrıca senaryo doktorları ile senaryo geliştirme atölyeleri, pitching eğitmeni ile ustalık sınıfları ve paneller de düzenlenecek. Finale kalan projeler, çalıştay ve panellerle geliştirilip, jüri karşısında sunuma çıkacak. Energa Camerimage Film Festivali tarafından Benzersiz Görsel Hassasiyet Ödülü ile onurlandırılan, E.T. filminin kurgucusu ve John Bailey'in eşi Carol Littleton da, etkinlikler çerçevesinde gerçekleşecek panelde konuşmacı olarak yer alacak.

Kaynak: Bültenler