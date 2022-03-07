Jitomir'in bir köyündeki 150 yıllık kilise tahrip oldu

Ukrayna Tarih ve Kültür Anıtlarını Koruma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Olha Rutkovska, saldırıların şiddetli yaşandığı Jitomir'in Vyazivka köyünde bulunan 150 yıllık tarihi kilisenin tahrip olduğunu duyurdu. 1862 yılında yapılan kilisenin büyük bir bölümü hasar gördü.