Jitomir'in bir köyündeki 150 yıllık kilise tahrip oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Jitomir'in bir köyündeki 150 yıllık kilise tahrip oldu

Demirören Haber Ajansı - Dünya
 - Güncelleme:
Jitomir'in bir köyündeki 150 yıllık kilise tahrip oldu

Ukrayna Tarih ve Kültür Anıtlarını Koruma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Olha Rutkovska, saldırıların şiddetli yaşandığı Jitomir'in Vyazivka köyünde bulunan 150 yıllık tarihi kilisenin tahrip olduğunu duyurdu.

Ukrayna Tarih ve Kültür Anıtlarını Koruma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Olha Rutkovska, saldırıların şiddetli yaşandığı Jitomir'in Vyazivka köyünde bulunan 150 yıllık tarihi kilisenin tahrip olduğunu duyurdu. 1862 yılında yapılan kilisenin büyük bir bölümü hasar gördü.


Jitomir'in bir köyündeki 150 yıllık kilise tahrip oldu

Demirören Haber Ajansı - Dünya

Dünya, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title