Jet2, 2022 yazı için Türkiye'ye şimdiden ek uçuşlar koydu
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Jet2, 2022 yazı için Türkiye'ye şimdiden ek uçuşlar koydu

26.01.2021 10:29 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:33
Jet2, 2022 yazı için Türkiye'ye şimdiden ek uçuşlar koydu

Jet2.com ve Jet2holidays, 2022 yazı uçuşlarına üç farklı havalimanından 700 uçuş daha ekledi. Ek uçuş konulan destinasyonlar arasında Türkiye de var.

Jet2.com ve Jet2holidays, 2022 yazı uçuşlarına üç farklı havalimanından 700 uçuş daha ekledi. Ek uçuş konulan destinasyonlar arasında Türkiye de var.  

Jet2.com ve Jet2holidays İcra Kurulu Başkanı Steve Heapy, "Çok fazla talep olduğunu biliyoruz ve yaz programımızı satışa çıkardığımızdan bu yana müşterilerden ve bağımsız seyahat acentelerinden gelen rezervasyonların sayısı bizi çok teşvik etti" dedi.

Kaynak: Tourism Today

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