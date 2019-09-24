Jet Sosyete dizisi, üçüncü sezon fragmanında Çukur'un çatışma sahnesine gönderme yaptı

24.09.2019 07:44

Yeni sezonu merakla beklenen Gülse Birsel imzalı komedi dizisi Jet Sosyete'den ilk fragman yayınlandı. Yeni sezonda Puhu TV'de yayınlanacak olan dizinin ilk fragmanında Çukur dizisinin günlerce konuşulan çatışma sahnesini tiye aldılar.

ÇUKUR'UN OLAY YARATAN SAHNESİNE GÖNDERME

Üçüncü sezona hızlı bir giriş yapmaya hazırlanan Jet Sosyete dizisinden herkesi güldüren bir fragman geldi. Fragmanda, Çukur dizisinin geçen sezon çok konuşulan çatışma sahnesine gönderme yapıldı.

EKİM AYINDA SEYİRCİSİYLE BULUŞACAK

Birbirinden yetenekli oyuncuların yanı sıra sürpriz konuklar da bölümlere renk katacak. Pazar günü sete çıkacak olan ekip, eski tadı ve yeni hikayeleriyle, Ekim ayında seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

USTA OYUNCULAR YER ALIYOR

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği dizide başrollerinde Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Gülse Birsel, Sarp Apak, Hasibe Eren, Ayşenil Şamlıoğlu, Enis Arıkan, Şahin Irmak, Tuğba Çom Makar, Deniz Cengiz, Ecem Uzun ve Emre Taştekin rol alıyor.