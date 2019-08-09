Antalya'da konser veren Jennifer Lopez, en çok sütlacı beğendi

Antalya'da konser veren Jennifer Lopez, en çok sütlacı beğendi

Dünyaca ünlü ABD'li sanatçı Jennifer Lopez, konser için geldiği Antalya'daki konakladığı otelde, Türk mutfağının lezzetlerinin tadına baktı. Lopez, binlerce çeşidin bulunduğu Türk mutfağı lezzetlerinden en çok sütlacı beğendi.

09.08.2019 08:09
Antalya'da konser veren Jennifer Lopez, en çok sütlacı beğendi

Latin müziğin önde gelen isimlerinden Lopez, "It's My Party" adlı dünya turnesi kapsamında konser verdiği Antalya'da şarkıları ve danslarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde iki gece konaklayan sanatçı, kendisine sunulan Türk mutfağından lezzetleri de tattı.

"230 BAVULLA GELDİ"

Jennifer Lopez'in konakladığı ve konser verdiği otelin Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Üstertuna, konsere yaklaşık bir yıl hazırlandıklarını, son altı ayın çok yoğun geçtiğini söyledi. Sanatçının beklediklerinden daha kalabalık bir ekiple Antalya'ya geldiğini ifade eden Üstertuna, "Sadece kendi ekipleri 90 kişiydi, bavullar ve ekipmanlar 10 TIR'dı. Bunun yanında teknik ekip, Türkiye'den de ayarladığımız ekibi düşünürsek 230 kişilik bir ekiple konsere hazırlandık. Bir de otel çalışanlarımız vardı. Minimum 520 kişi bu iş için çalıştı, hummalı bir hazırlık oldu. Sanatçı 230 parça bavulla geldi. İçinde kendisinin yanı sıra dansçılarının da kostümleri bulunuyordu." diye konuştu.

EN ÇOK SÜTLACI BEĞENDİ

Sanatçının yurt dışından özel su gibi bazı istekleri olduğunu, bunları da temin ettiklerini vurgulayan Üstertuna, sözlerini şöyle tamamladı:"Genel olarak misafire sunduğumuz Türk lezzetlerini sanatçı için de hazırladık. Yemeklerin çok kremalı ve çok acı olmaması yönünde talepte bulundu. Hemen hemen tüm lezzetleri tattı. Özellikle kahvaltıda bal kaymak, ahududu reçelini ve çırpılmış yumurtayı çok sevdi. Öğlen ve akşam yemeklerinde ıstakoz, karides gibi deniz mahsullerinden örnekler sunduk. Sütlaç ikram ettik, çok beğendi, tekrar istedi. Sütlaç ile ilgili nasıl yapıldığı, içinde nelerin olduğu yönünde sorular sordu."

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (15)

  • BUGRA:
    Kadın verdi konserini gitti. O da bizim gibi insan. senin benim gibi aynı dil ve tad''a sahip
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • ADANALI..:
    GİYDİĞİ ELBİSELERE BAKIN YA. . . BU KADAR ÇİRKİNLEŞİR İNSAN. . . . . . . . . . . . ::)))))
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • KÜBRA:
    KADIN BURAYA GELDİĞİNİ BİLE ÇOKTAN UNUTUP PARASINI ALDI ÇEKTİ GİTTİ. . . SİZ HALA TÜRKİYEDE NEYİ SEVDİ ONU TARTIŞIN. . KADININ UMRUNDA BİLE DEĞİL . . TÜRKİYEDEN NEFRET EDİYOR. . PARA İÇİN GELDİ GİTTİ
    Cevap Yaz 11 Yayından Kaldır
  • BUSE:
    kimi vatandaş ev kredisini nasıl öderim diye düşünüyor . kimi kredi kartını ödeme derdinde. . . . adım gibi eminim locada bilet bulamadığı için üzülen insanlar vardır. . .
    Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır
  • SS:
    türkiyenin ne kazancı oldu yurt dışında türkiye adı ne kadar gecti. yoksa parayı aldı gitti mi. tabiki yapılan konserin kötüsü olmaz ama bunlarda önemli
    Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
  • AVCI:
    Bir de ülkemiz fakir diyorlar .. ciniferi ayakta dinlemek 7 bin locada dinlemek 100 bin.. Avrupadan bile izlemeye gelen varmış.. veeee.. salon tıklım tıklım dolu.. bay be bu hatuna verilen hava parasıyla !savunmamıza uçak gemisi alınırdı . Hayır için eller cebe dense bu gafiller ellerine cebine atmaz, Allah versin derler. la bunları cami kapısından içeri koymayacaksın..
    Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.