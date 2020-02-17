Jennifer Lopez'in bikinili paylaşımına milyonlarca beğeni geldi
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Jennifer Lopez'in bikinili paylaşımına milyonlarca beğeni geldi

Sosyal medyayı en aktif kullanan ünlülerin başında gelen dünyaca ünlü ABD'li oyuncu ve şarkıcı Jennifer Lopez, yaptığı son paylaşımla adeta sosyal medyayı salladı. Jennifer Lopez, kusursuz fiziğini bir kez daha gözler önüne serdi.

17.02.2020 00:00 | Son Güncelleme: 17.02.2020 00:16
Jennifer Lopez'in bikinili paylaşımına milyonlarca beğeni geldi

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı ve oyuncu (50), hesabından yaptığı bikinili paylaşımla takipçilerinin büyük beğenisini kazandı.

Instagram'da 114 milyon takipçisi olan Jennifer Lopez, zaman zaman cüretkar paylaşımlarda bulunuyor. Jennifer Lopez, Instagram hesabından beyaz bikinili bir fotoğrafını paylaştı.

50 yaşındaki Lopez'in fit vücudu takipçilerinin en çok şaşırdığı konu oldu.


Haber Videosu

: Jennifer Lopez'in bikinili paylaşımına milyonlarca beğeni geldi
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