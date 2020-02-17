: Jennifer Lopez'in bikinili paylaşımına milyonlarca beğeni geldi

17.02.2020 00:00 | Son Güncelleme: 17.02.2020 00:16

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez (50), Instagram hesabından yaptığı bikinili paylaşımla takipçilerinin büyük beğenisini kazandı.

Instagram'da 114 milyon takipçisi olan Jennifer Lopez, zaman zaman cüretkar paylaşımlarda bulunuyor. Jennifer Lopez, Instagram hesabından beyaz bikinili bir fotoğrafını paylaştı.

50 yaşındaki Lopez'in fit vücudu takipçilerinin en çok şaşırdığı konu oldu.

Haber Videosu