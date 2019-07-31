Jennifer Lopez'i locadan izlemenin fiyatı 50 bin euroya çıktı
6 Ağustos'ta Antalya'da konser verecek olan, dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez'i locadan izlemenin bedeli 50 bin euro yani 300 bin liraya yükseldi.
ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, 'It's My Party' turnesi kapsamında, 6 Ağustos Salı günü, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı turizm bölgesi Belek'teki bir otelde konser verecek. Sahnede 2 saat kalması beklenen Lopez'i ayakta dinlemek isteyenlerin 7 bin lira ödeyeceği konser için ayrılan loca fiyatları ise 50 bin euroya yani yaklaşık 300 bin liraya çıktı.
LOCA FİYATI 50 BİN EUROYA YÜKSELDİ
Jennifer Lopez'i ayakta dinlemek isteyenler, biletlerin satışa çıktığı ilk günlerde, avantajlı dönemde 2 bin liradan bilet satın aldı. Az sayıda kalan bileti satın almak isteyen Lopez hayranları, ayakta dinlemek için 7 bin lirayı gözden çıkaracak. Lopez'i locadan izlemek isteyenler için 28 loca ayrıldı. Biletlerin satışa sunulduğu ilk günlerde 20 bin euro olan daha sonra 25 bin euroya yükselen loca fiyatları, şimdi 50 bin euroyu buldu. Jennifer Lopez için ayrılan 1 loca dışında sadece 2 locanın kaldığı belirtildi. Lopez'in istediği locayı ise kimin kullanacağı merak konusu oldu. Bu locada dünyaca ünlü başka bir ismin Lopez'i izleyeceği konuşuluyor.
150 KİŞİLİK EKİP GÖREV ALACAK
Antalya'dan önce Moskova'da konser verecek Jennifer Lopez'in 90 kişilik özel ekibi, ünlü şarkıcıyla birlikte 2 uçakla gelecek. Türkiye'den de 60 kişilik ekibin katılımıyla toplam 150 kişilik teknik ekip, Lopez'in konserinde görev alacak. Lopez'in, konseri için otel yönetiminden 800 ışık talebinde bulunduğu da belirtildi.
LOCALARDAN BİRİNİ KENDİSİ İÇİN İSTEDİ
Jennifer Lopez'in konser alanındaki locanın kendisine ayrılmasını istediğini belirten Deniz Üstertuna, "Özel misafirlerini burada ağırlamak istemiş olabilir. Bu sene doğum günü ve evlenmeyi düşünüyor. Locayı kimin için istediğini biz de o zaman göreceğiz" diye konuştu.
HELİKOPTERLE ŞEHİR TURU
Lopez'e helikopterle şehir turu ve Aspendos'u havadan gösterme teklifi yaptıklarını belirten da Üstertuna, "Jennifer Lopez'in burada yapacağı her paylaşım dünyanın her yerine ulaşacak. İsmini açıkladığımız anda bile çok ciddi talepler geldi. Satışlar çok iyi. Konser otel müşterisine ücretsiz ama minimum 7 gece konaklama şartımız var" diye konuştu.
800 IŞIK TALEBİ
Deniz Üstertuna ayrıca normal konserlerde 70- 80 ışık kullandıklarını belirterek, Lopez'in, konseri için kendilerinden 800 ışık talebinde bulunduğunu kaydetti.
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bu parayı verenlere kusura nakmasınlar salak derim, evet para sizin harcayabilirsiniz ama har vurup harman savuraktan başka birşey olmayan bu ücret salakça ve verende salaktır, kimse kusura bakmasın, gidin hayırlı bir işte kullanın o parayı. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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haram para kara parasi olan gider helal alin teri ile anca karin doyarCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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bir gavuru dinlemeye o parayı verecek ya geri zekalıdır yada hortumcudur. o konsere gidenlerin türklüğünden şüphe ederim müslüman olduğunada inanmam.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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OKADARDA TOZ VE KENEVIR PARASI VARDIR DUMANSIZ GEZMEZ CENOCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Nerdesin ey KIYAMET GÜNÜCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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eee böyle enayiler olmazsa bu nasıl katrilyonluk olacak :)))Cevap Yaz 28 Yayından Kaldır
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O parayi vereni Allaha havale ediyorum, kim bilir nasil kazaniyor ki o loca parasini odeyebiliyo !Cevap Yaz 22 Yayından Kaldır
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nasıl kazanıyor kısmına girme, haram kısmına girersek memlekette insan kalmaz çünki. . .Yayından Kaldır
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oyle diyonda parayi yigende catir cutur yigiyo, Allah Alllah Ummet diyenler yurtdisinda gununu gun ediyo !1 Yayından Kaldır
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Ölümün var olduğu şu kainatta, herkes bir gün ölecek ve herkes Hak''kın huzurunda hesap verecektir.21 Yayından Kaldır