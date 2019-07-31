Jennifer Lopez'i locadan izlemenin fiyatı 50 bin euroya çıktı

ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, 'It's My Party' turnesi kapsamında, 6 Ağustos Salı günü, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı turizm bölgesi Belek'teki bir otelde konser verecek. Sahnede 2 saat kalması beklenen Lopez'i ayakta dinlemek isteyenlerin 7 bin lira ödeyeceği konser için ayrılan loca fiyatları ise 50 bin euroya yani yaklaşık 300 bin liraya çıktı.

LOCA FİYATI 50 BİN EUROYA YÜKSELDİ

Jennifer Lopez'i ayakta dinlemek isteyenler, biletlerin satışa çıktığı ilk günlerde, avantajlı dönemde 2 bin liradan bilet satın aldı. Az sayıda kalan bileti satın almak isteyen Lopez hayranları, ayakta dinlemek için 7 bin lirayı gözden çıkaracak. Lopez'i locadan izlemek isteyenler için 28 loca ayrıldı. Biletlerin satışa sunulduğu ilk günlerde 20 bin euro olan daha sonra 25 bin euroya yükselen loca fiyatları, şimdi 50 bin euroyu buldu. Jennifer Lopez için ayrılan 1 loca dışında sadece 2 locanın kaldığı belirtildi. Lopez'in istediği locayı ise kimin kullanacağı merak konusu oldu. Bu locada dünyaca ünlü başka bir ismin Lopez'i izleyeceği konuşuluyor.

150 KİŞİLİK EKİP GÖREV ALACAK

Antalya'dan önce Moskova'da konser verecek Jennifer Lopez'in 90 kişilik özel ekibi, ünlü şarkıcıyla birlikte 2 uçakla gelecek. Türkiye'den de 60 kişilik ekibin katılımıyla toplam 150 kişilik teknik ekip, Lopez'in konserinde görev alacak. Lopez'in, konseri için otel yönetiminden 800 ışık talebinde bulunduğu da belirtildi.

LOCALARDAN BİRİNİ KENDİSİ İÇİN İSTEDİ

Jennifer Lopez'in konser alanındaki locanın kendisine ayrılmasını istediğini belirten Deniz Üstertuna, "Özel misafirlerini burada ağırlamak istemiş olabilir. Bu sene doğum günü ve evlenmeyi düşünüyor. Locayı kimin için istediğini biz de o zaman göreceğiz" diye konuştu.

HELİKOPTERLE ŞEHİR TURU

Lopez'e helikopterle şehir turu ve Aspendos'u havadan gösterme teklifi yaptıklarını belirten da Üstertuna, "Jennifer Lopez'in burada yapacağı her paylaşım dünyanın her yerine ulaşacak. İsmini açıkladığımız anda bile çok ciddi talepler geldi. Satışlar çok iyi. Konser otel müşterisine ücretsiz ama minimum 7 gece konaklama şartımız var" diye konuştu.

800 IŞIK TALEBİ

Deniz Üstertuna ayrıca normal konserlerde 70- 80 ışık kullandıklarını belirterek, Lopez'in, konseri için kendilerinden 800 ışık talebinde bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: DHA