Jean şort (Aslıhan Karalar)
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Jean şort (Aslıhan Karalar)

Jean şort (Aslıhan Karalar)
Hürriyet - Haberler | Magazin

Aslıhan Karalar da tam yaza uygun bir tarzla karşımızda.

Aslıhan Karalar da tam yaza uygun bir tarzla karşımızda.

Jean şortu ve spor ayakkabıları güzel ama dar atlet yerine bol bir tişört ve viskon ya da keten bir ceketle çok daha güzel olurdu.

Fikir güzel ama burada spor ile şıklık arasında kalmış.

Neden kendine bunu yaptı? (Deniz AKKAYA)

Deniz Akkaya'nın yeni saç şekline ve stiline alışamayan bir ben miyim?

Geçen gün aklıma 2000'li yılların başında, podyumda yürüdü mü günlerce ortalığı sallayan Deniz geldi. O nasıl bir endamdı...

O yüzden bu Deniz'e alışmam imkansız.

En azından eşofman ve spor ayakkabılara ara mı verse?

Tarzını bulmaya çalışan ergen misali dolaşması olmadı sanki...

Kaynak: Hürriyet

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