Jean-Claude Juncker: Çok fazla kriz ile karşı karşıya kaldım

Jean-Claude Juncker: Çok fazla kriz ile karşı karşıya kaldım

Avrupa siyasetinin en önemli isimlerden biri olan Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile görevini devretmesine haftalar kala, Avrupa'nın geleceğini konuşmak için Avrupa Komisyonu'nun Brüksel'deki merkezinde buluştuk.

13.09.2019 20:48

Avrupa siyasetinin en önemli isimlerden biri olan Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile görevini devretmesine haftalar kala, Avrupa'nın geleceğini konuşmak için Avrupa Komisyonu'nun Brüksel'deki merkezinde buluştuk.

Jean-Claude Juncker: Çok fazla kriz ile karşı karşıya kaldım
Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et