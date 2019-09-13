Jean-Claude Juncker: Çok fazla kriz ile karşı karşıya kaldım

13.09.2019 20:48

Avrupa siyasetinin en önemli isimlerden biri olan Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile görevini devretmesine haftalar kala, Avrupa'nın geleceğini konuşmak için Avrupa Komisyonu'nun Brüksel'deki merkezinde buluştuk.