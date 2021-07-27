Japonya'da saat kaç? Kaç saat farkı var? Türkiye-Japonya saat farkı kaçtır? Tokyo 2020 Voleybol maçı neden sabah oynanıyor?

Tokyo 2020 olimpiyat oyunları devam ederken bugün sabah Türkiye-İtalya voleybol maçı oynanıyor. Maç sabah saatlerinde oynanınca vatandaşlar Japonya ile Türkiye arasındaki saat farkını merak etti. Peki, Japonya'da şuan saat kaç? Kaç saat zaman farkı var?

Türkiye ile Japonya arasındaki saat farkı kaçtır öğrenmek için haberimizi okuyabilirsiniz...

JAPONYA'DA SAAT KAÇ? SAAT FARKI KAÇ?

Japonya GMT +9 zmaan diliminde yer alırken Türkiye ise GMT +3 zaman dilimindedir. Haliyle Türkiye ile Japonya arasında 6 saat zaman farkı vardır. Yani şuan ülkemizde saat 10:55 ise Japonya'da saat 16:55 olmaktadır.

Örnek vermek gerekirse;

Japonya'da şuan saat : 17:00

Türkiye'de şuan saat : 11:00

Toplam 6 saat zaman farkı vardır. Japonya'da saatler ülkemizden 6 saat ileridedir. Bu bakımdan orada akşam olabilirken bizde sabah vakti olabiliyor.

VOLEYBOL MAÇI NEDEN SABAH OYNANDI?

Normalde voleybol maçı bugün Türkiye saati ile sabah saat 10:25'de başlamıştır. Japonya'da ise maç 16:25 'de başladı. Kısacası saat farkından dolayı maçlar sabah saatinde oynanmaktadır. Aslında maç Japonya'da öğlen-ikindi vakitlerinde oynanıyor. Fakat zaman farkından dolayı şuanda ülkemiz saati ile voleybol maçı sabah canlı yayında ekranlara gelmektedir.