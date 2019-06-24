Japonya'da hayvanat bahçesinde yapılan "aslan yakalama tatbikatı" büyük beğeni topladı

Japonya'da hayvanat bahçesinde yapılan "aslan yakalama tatbikatı" büyük beğeni topladı

Japonya'da bulunan Tobe hayvanat bahçesinde bir görevlinin aslan kostümü giymesi, diğer görevlilerin ise onu yakalamaya çalışmasıyla gerçekleştirilen 'aslan yakalama tatbikatı' videosu sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Japonya'da hayvanat bahçesinde yapılan "aslan yakalama tatbikatı" büyük beğeni topladı.

Ehime şehrinde cumartesi günü gerçekleştirilen tatbikatta gerçek bir aslan yerine aslan kostümü giymiş bir hayvanat bahçesi görevlisinin yer aldığı görüldü.

GÖREVLİLER YAKALAMAYA ÇALIŞTI

Kostüm giyen görevli, hayvanat bahçesinde sağa sola kaçışırken, diğer görevliler ise hava tüfeği ve ağ kullanarak onu yakalamaya çalıştı.

Görüntülerde, hayvanat bahçesindeki aslanların tatbikatı izlemesi dikkat çekti. Tatbikat, her yıl başka hayvan kostümleriyle düzenleniyor.

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