Japonya'da bir mağaza regl olan çalışanlarına rozet taktırdı

28.11.2019 15:39 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:40

Japonya'da bir mağaza kadın çalışanlarından regl dönemlerinde rozet takmasını istedi. Firma 'anlayışa teşvik etmek' istediklerini söyleyerek kendisini savundu ancak kamuoyundan gelen haklı tepki üzerine uygulamayı rafa kaldırdı.

DÜNYA GENELİNDE GÜNDEM OLDU

Osaka kentinde bulunan Daimaru Umeda adlı mağaza, diğer çalışanların ve müşterilerin 'bağ kurabilmesi, anlayışlı davranması' gerekçesiyle, regl dönemindeki kadın çalışanlarından adet gördüklerini ilan eden bir rozet takmalarını istedi. Mağazanın bu hamlesi, dünya genelinde gündem oldu.

MANGA KARAKTERİ KULLANILDI

Rozette Japonya'da popüler olan 'Seiri Chan' adı verilen bir manga karakteri kullanıldı. 'Bayan Regl' olarak adlandırılabilecek bu karakter, adet döneminin vücut bulmuş halini temsil ediyor ve manganın kadın kahramanını ayda bir kez ziyaret ediyor.

"HALKTAN ÇOK FAZLA ŞİKAYET ALDIK"

Ancak cinsiyetçi bulunan uygulama hem çalışanların hem de kamuoyunun tepkisini çekti. Bunun üzerine mağaza yönetimi, uygulamayı 'gözden geçireceklerini' duyurdu. Reuters'a konuşan, adını vermeyen bir erkek yönetici, "Halktan çok fazla şikayet aldık. Bazıları bunun taciz olduğunu söyledi, ki niyetimiz kesinlikle bu değildi. Şu anda planımızı yeniden inceliyoruz" dedi.

Yönetici ayrıca rozet takmanın zorunlu bir uygulama olmadığını belirtti.