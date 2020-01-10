Japonya'da 5 bin kişi 'yılın en şanslı' erkeği olmak için tapınakta yarıştı
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Japonya'da 5 bin kişi 'yılın en şanslı' erkeği olmak için tapınakta yarıştı

Japonya'nın Hyogo Eyaleti'nde yaklaşık 5 bin kişi yılın "en şanslı erkeği" olmak için birbirleriyle yarıştı. Yarışmanın başlamasıyla koşucular, tapınağın giriş kapısından 230 metre mesafedeki ana binaya kadar yarıştı

10.01.2020 23:07 | Son Güncelleme: 10.01.2020 23:07
Japonya'da 5 bin kişi 'yılın en şanslı' erkeği olmak için tapınakta yarıştı

'nın Hyogo Eyaleti'nde yaklaşık 5 bin kişi yılın "en şanslı erkeği" olmak için birbirleriyle yarıştı.


Yarışmanın başlamasıyla koşucular, tapınağın giriş kapısından 230 metre mesafedeki ana binaya kadar yarıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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