Japonlardan Uzay Çöpüne Önlem: Ahşap Uydu!

Japonya, uzay çöplerini azaltmak için atmosfere zararlı maddeler salmadan Dünya'ya geri döndüklerinde yanacak olan Dünya'nın ilk ahşap uydularını yakında üretecek gibi görülüyor.

Japonya, uzay çöplerini azaltmak için atmosfere zararlı maddeler salmadan Dünya'ya geri döndüklerinde yanacak olan Dünya'nın ilk ahşap uydularını yakında üretecek gibi görülüyor.

Japonya merkezli bir ahşap işleme şirketi olan Sumitomo Forestry, uzay için ideal bir ahşap malzeme üzerinde araştırma yapmaya başladıklarını, Kyoto Üniversitesi ile ortaklaşa araştırma yapacaklarını ve malzemeyi yer yüzündeki sert koşullarda test edeceklerini söyledi. Uydunun 2023 yılına kadar hazır olabileceğini duyurdular.

Ortaklık, uzay enkazı sorununun nihayetinde dünyanın çevresinin temizlik açısından etkileyeceğini söylüyor. Kyoto Üniversitesi'nden bir astronot ve profesör olan Taka Doi, BBC'den alıntı yaptı:

Dünya atmosferine yeniden giren tüm uyduların yanması için üst atmosferde yüzecek olan küçük alümina parçacıkları oluşturması gerçeğiyle ilgileniyoruz, dedi.

Uzay kirliliği olarak da adlandırılan uzay çöplüğü; uzay aracı parçaları, bir uzay aracından küçük boya lekeleri, roket parçaları, artık çalışmayan uydular veya uzayda yörüngedeki nesnelerin patlamaları gibi insan yapımı öğelerden oluşur.

YÖRÜNGEDE 20 BİN NESNE

Ekim 2019 itibarıyla, ABD uzay gözetleme ağı, 2.218 operasyonel uydu da dahil olmak üzere Dünya üzerindeki yörüngede yaklaşık 20.000 yapay nesne varlığını bildirdi.

Uzmanlar, uzaydaki uydu sayısının artmasının, uzay çöpü sorununu kontrol etmek için tüm ülkelerden daha fazla çaba gerektirdiği konusunda uyardılar. SpaceX ve Amazon gibi birçok şirket, küresel uydu internet kapsamına ulaşmak için binlerce uydu fırlatmayı planlıyor.

Bu yılın Ekim ayında, iki büyük uzay çöpü parçası neredeyse birbiriyle çarpışacaklardı ve uzmanlar bu durum için "yüksek riskli" olabileceğini söyledi. 'e göre, birisi 1989'da fırlatılan feshedilmiş bir Rus navigasyon uydusuydu ve diğeri 2009'da fırlatılan bir Çin roket parçasıydı, eğer çarpışsalardı, bu esnada oluşan parçalar diğer uyduları ve uzay gemilerini tehlikeye atacak bir enkaz bulutu oluşturacaktı.

Kaynak: Space Mag Türkiye