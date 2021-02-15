Japon Budistler 'Evreni Korumak' İçin Uzayda Tapınak Yapacak

Japon rahipler uzayda bir Budist tapınağı kurmayı planlıyor. Kyoto'daki Daigoji Tapınağı 874'te kuruldu ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor. Bir göletin ortasında Benten sunağı ve beş katlı bir pagoda gibi unsurları barındıran bu yapı her yıl binlerce ziyaretçiyi kendine çekiyor. Bu tapınak, 1.100 yıldan fazla bir süredir Dünya'da bir kurum olsa da, şimdi uzayda bir ev olması için iddialı planlar var.

Tapınak, Kyoto merkezli bir uydu araştırma ve geliştirme şirketi olan Terra Space ile işbirliği yaptı ve galaksinin ilk ibadet yerini bir Budist tapınağı şeklinde oluşturmak istiyor.

Rahipler, Joten'in Go'unji adını verdikleri bir iletişim uydusunda 'uzay tapınağı' yaratmayı planladılar ve onu 'evreni korumaya' adamak istiyorlar.

Tapınak, mandalalar ve bir Vairocana (Göksel Buda heykeli) gibi kutsal Budist eşyalarla doldurulacak ve yaklaşık 450 km yükseklikte her 90 dakikada bir Dünya'nın yörüngesinde dönecek.

Tapınağın web sitesinde, Vairocana Budha'nın tüm Dünya'yı evren perspektifinden izleyeceğini açıklıyor.

Uzaydan "Vairocana'nın sıcak gözlerini tüm Dünya'da gerçekten hissederek", Dünya'daki insanların "her zaman sıcak hislere ve güçlü hislere sahip olabileceğini" açıkladı.

UZAY DUASINA ÇIKILACAK

Uzaya fırlatıldıktan sonra, insanlar Kyoto'daki rahiplerin istekleri için dua ettiklerini söylediler. Daha sonra da insanları uzay tapınağına veri olarak gönderecekleri "uzay duasına" katılmaya davet edecekler.

Soranews'e göre, tapınağa ulaşan veriler uydu uzayda kaldığı sürece saklanacak.

Tapınağa göre, "Uzay Budist Ayinleri", "Dünya dahil tüm evrenin huzuru ve evrendeki insan faaliyetlerinin güvenliği" için tapınakta düzenli olarak yapılacaktır.

Rahipler tapınağı, mutluluk ve barış isteyen, insanların "uzay yoluyla birbirleriyle bağlantı kurabilecekleri" bir yer olarak tanımladılar.

Yapay uydunun geliştirilmesine Şubat ayında başlanacak ve fırlatma 2023 için planlanıyor.

Japonya, ABD, Çin, Rusya ve Hindistan'da lansman siteleri düşünülüyor.

Uyduların ömrü beş ila on yıl arasında ve keşişler, bundan sonra "Dünya atmosferinde kayan bir yıldız olacak ve yanacak" deniyor.

Tapınağın o zaman gerçekten evrenin bir parçası olacağına ve "sonsuza dek bizimle olacağına" inanılıyor.

8 Şubat'ta Daigoji Temple ilk "uzay dua törenini" gerçekleştirdi.

Tören, uzayı keşfetmeye devam ederken insanlığın huzuru ve güvenliği için yapıldı.

Uzay tapınağı Dünya'nın yarım küresinin üzerinde süzüldüğünde, gelecekteki törenlerin ondan yayınlanan görüntüleri içereceği umulmaktadır.

Kaynak: Space Mag Türkiye