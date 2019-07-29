JANDARMANIN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 20 KİLOGRAM KOKAİN YAKALANDI

JANDARMANIN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 20 KİLOGRAM KOKAİN YAKALANDI

İSTANBUL'da Jandarmanın düzenlediği operasyonda 20 kilogram kokain ele geçirildi.

JANDARMANIN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 20 KİLOGRAM KOKAİN YAKALANDI

İSTANBUL'da Jandarmanın düzenlediği operasyonda 20 kilogram kokain ele geçirildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İstanbul'da uyuşturucu kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 20 kilogram kokain, 1 ruhsatsız tabanca ele geçilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

- İstanbul

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et