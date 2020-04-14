Jandarma yardım isteyen çiftçinin tarlasına traktörle gübre attı
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Kahramanmaraş, Jandarma, Afşin, Yaşam

Jandarma yardım isteyen çiftçinin tarlasına traktörle gübre attı

Kahramanmaraş Afşin'de jandarma ekipleri, yardım isteyen çiftçinin çağrısına karşılık traktörle tarlaya gübre attı.

14.04.2020 12:18 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:41
Jandarma yardım isteyen çiftçinin tarlasına traktörle gübre attı

Koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında illerde valilik, ilçelerde kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü bireyler ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarını sürdürüyor.

JANDARMA TARLAYA GÜBRE ATTI

Afşin ilçesi Berçenek Mahallesi'nde yaşayan Ali Dağlı, 156 Jandarma İmdat hattını arayarak 65 yaş üstünde olması nedeniyle evden çıkmadığını ve bu nedenle buğday tarlasına gübre atamadığını söyledi.

Bunun üzerine jandarma ekipleri tarlaya giderek Dağlı'nın isteğini yerine getirdi. Traktöre binen ekipler, tarlaya gübre attı.
Dağlı, desteklerinden dolayı jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Jandarma yardım isteyen çiftçinin tarlasına traktörle gübre attı

Kaynak: AA

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