Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon: 6 terörist etkisiz hale getirildi

09.11.2019 19:11 | Son Güncelleme: 09.11.2019 19:36

Barış Pınarı Harekatı ve Kıran operasyonlarıyla sınır ötesinde terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuran güvenlik güçleri, yurt içinde de terörle mücadele operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor. Şırnak'ta İl Jandarma Komutanlığı ve MİT tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Şırnak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca ortaklaşa gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 6 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

"ALLAH AYAĞINIZA TAŞ DEĞDİRMESİN"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'taki operasyonla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cudi dağında kış temizliği. 6 terörist etkisiz! Kahramanlarımız... Jandarma, MİT, Hava Kuvvetleri, yakın hava desteği, İHA ve SİHA...Allah ayağınıza taş değdirmesin." ifadelerini kullandı.

AĞRI'DA 7 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan, Ağrı Dağı bölgesinde hava destekli gerçekleştirilen "Kıran-4 Şehit Jandarma Er Oktay Gümüş" operasyonu kapsamında 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Kaynak: DHA