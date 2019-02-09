Jandarma Minik Öğrencinin İsteğini Geri Çevirmedi

Adıyaman'da anasınıfı öğrencisinin jandarma ile birlikte sunum yapma isteğini İl Jandarma Komutanlığı ekipleri geri çevirmedi.

Özel bir okulun anasınıfında eğitim gören Muhammed Demirkol'un babası Ferhat Demirkol, çocuğunun jandarma olmak istediğini, sınıfında meslek secimi ile ilgili sunum yapacağını ve sunum esnasında çocuğunun yanında jandarma personelinin de olmasını istediğini İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy'a iletti.

Albay Ercan Atasoy, minik öğrencinin talebini geri çevirmeyerek personel görevlendirdi. Sınıfta anaokulu öğrencileriyle bir araya gelen jandarma personeli çocuklarla vakit geçirerek sunum esnasında Muhammed Demirkol'un yanında oldu.

Memnuniyetini dile getiren Ferhat Demırkol, jandarmanın her zaman Adıyaman halkının yanında vatandaşlarla iç içe bir kurum olduğunu beyan ederek İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy'a ve jandarma personeline teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA