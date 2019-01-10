İlçe Jandarma Komutanı 1 Ton Uyuşturucuyla Yakalandı
İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Hakkari Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı B.Ö. ve TSK'dan istifa eden bir uzman çavuşun da aralarında bulunduğu 11 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda yaklaşık 1 ton uyuşturucu ele geçirildi.
İzmir'in Aliağa ilçesinde düzenlenen operasyonda, Hakkari Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı B.Ö. ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) istifa eden bir uzman çavuşun da aralarında bulunduğu 11 zanlı gözaltına alındı, yaklaşık 1 ton uyuşturucu ele geçirildi.
VİLLAYA UYUŞTURUCU BASKINI
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları tespit edilenlere yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aliağa'da bir tatil köyündeki villaya operasyon düzenledi.
JANDARMA KOMUTANI 1 TON UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI
Ekipler, olayla bağlantısı bulunduğu iddia edilen Hakkari Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı B.Ö. ve TSK'dan istifa eden uzman çavuş M.Ç. ile A.Ç, T.K, S.Ç, M.F.Ç, Suriye vatandaşları A.M, H.A, A.A. ve İ.B'yi gözaltına aldı.
Soruşturma kapsamında adresinde bulunamayan Y.Y. de ekiplerin çalışmasıyla yakalandı. Gözaltına alınan 11 zanlı, emniyete götürüldü.
Şüphelilere ait ev, iş yeri ve araçlarda kokuya duyarlı dedektör köpeklerin de katılımıyla yapılan aramalarda yaklaşık 1 ton uyuşturucu, 5 uzun namlulu otomatik silah, silahlara ait 10 şarjör, 1 tabanca, tabancaya ait 2 şarjör, 100 tabanca mermisi, 2 pompalı tüfek ve tüfeklere ait 58 fişek ele geçirildi.
Şüphelilerin yurt dışı bağlantılı olarak getirdikleri uyuşturucuyu Ege Denizi kıyılarından İzmir'e sevk etmeyi planladıkları iddia edildi.
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hakkari de askerlik yapan biri olarak söylüyorum orada askerin haberi olmadan dişi sinek bile uçmaz net ve kesinCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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NE YAZIKKİ AHLÂKSIZ VE ŞEREFSİZLER HER KURUMDA VE HER YERDE VAR.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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İnsanın içinde olacak herkeste aç ğözlülük var madem polis askeri sevmiyorsan gel vatanı sen koru anca burda artislik edersiniz.biride askerlik yapmakla ne alakası var bunun siz bi pskologa gidin bi saçma sapan yorumlar yapmayın cezasını çekerler kim naparsa kendine yapar..Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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caddelerde gıden lüks arabaların hepsi alın terıyle alınmıyor haram parayla oluyor emekle çalışmakla zengın olunmazCevap Yaz 15 1 Yayından Kaldır
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Aç gözlülük ve para her kapıyı açar....Cevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır