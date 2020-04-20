Jandarma ekipleri, karatinaya alınan Akmescit'i drone ile görüntüledi
Kayseri'de jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Bünyan ilçesine bağlı Akmescit Mahallesi'nde drone ile havadan denetim gerçekleştirdi.
20.04.2020 11:08 | Son Güncelleme: 20.04.2020 11:14
Kayseri'de jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Bünyan ilçesine bağlı Akmescit Mahallesi'nde drone ile havadan denetim gerçekleştirdi.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararla giriş çıkışların 14 gün boyunca yasaklandığı mahallede, jandarma ekipleri alınan kararın uygulanması için gerek tedbirleri alarak kontrollerini sıkılaştırdı.
Akmescit Mahallesi'ne giden tüm yollarda denetim noktası kuran jandarma ekipleri, mahalleye sağlık personeli ve belediye ekiplerinin girişine izin veriyor.
Yapılan anonslarla vatandaşlara evlerinde kalmaları uyarısında bulunulan mahallede jandarma ekipleri, belirli periyotlarda drone uçurarak denetimlerini havadan da sürdürdü.
Kaynak: AA