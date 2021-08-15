Jandarma Ekipleri Enkazın İzlerini Silmek İçin Sel Bölgesinde
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Jandarma Ekipleri Enkazın İzlerini Silmek İçin Sel Bölgesinde

Jandarma Ekipleri Enkazın İzlerini Silmek İçin Sel Bölgesinde
Habermetre - Haberler | Toplum

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından, ev ve iş yerlerinin içine dolan çamur ve enkazın kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından, ev ve iş yerlerinin içine dolan çamur ve enkazın kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Ezine Çayı'nın taşması sonucu ilçe merkezine sürüklenen toprak, kum, ağaç ve kaya parçalarının kaldırılması için ekipler yoğun bir çalışma yürütüyor.

Çalışmalar, Kastamonu'nun yanı sıra çevre illerden gönderilen iş makineleri yardımıyla sürüyor.

Caddede biriken ve iş yerlerine dolan çamur ve enkazın kaldırılması için çaba gösteren ekiplere, Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı'nda görev yapan askerler ile bazı iş yeri sahipleri de destek veriyor.

Kaynak: Habermetre

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