Jandarma, Çakıcı'nın tahliyesindeki görüntülere açıklık getirdi: Konvoy değil, mesaisi biten memurların araçları
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Alaattin Çakıcı, Sincan, Güncel

Jandarma, Çakıcı'nın tahliyesindeki görüntülere açıklık getirdi: Konvoy değil, mesaisi biten memurların araçları

Yeni infaz düzenlemesi ile tahliye olan Alaaddin Çakıcı'nın Sincan F Tipi Cezaevi'nden tahliyesi sırasındaki araç konvoyu ile ilgili açıklama geldi. Ankara İl Jandarma Komutanlığı, Çakıcı için bir araya geldiği düşünülen konvoyun aslında mesaisi biten memurların araçları olduğunu belirtti.

18.04.2020 09:37 | Son Güncelleme: 18.04.2020 10:15
Jandarma, Çakıcı'nın tahliyesindeki görüntülere açıklık getirdi: Konvoy değil, mesaisi biten memurların araçları

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Alaaddin Çakıcı, yeni infaz düzenlemesi sonrasında tahliye oldu. Ankara Sincan F Tipi Cezaevi'nden tahliye edilen Çakıcı'nın çıkışı sırasında çekilen görüntülerdeki araç yoğunluğu dikkat çekti. Ankara İl Jandarma Komutanlığı, konvoy durumunun söz konusu olmadığını; görüntülerdeki araçların mesaisi biten memurlara ait olduğunu açıkladı.

TAHLİYELER, KORONA ÖNLEMLERİNE GÖRE PLANLANDI

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kamuoyunda "infaz paketi" olarak bilinen düzenleme ile 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı hakkında kanun kapsamındaki infaz düzenlemesine istinaden, 15 Nisan'da Türkiye genelindeki ceza infaz kurumlarından hükümlü/tutukluların tahliyelerine başlandığı hatırlatıldı. Bu doğrultuda, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde barındırılan hükümlülerin tahliye işlemlerinin yapıldığı, bir kısmının devam ettiği bilgisi verildi. Bahse konu tahliye işlemleri öncesinde cezaevi koordinasyon toplantısı icra edildiği, devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri ile güvenlik tedbirlerinin planlandığı ve uygulandığı aktarıldı.

''İKAMET EDENLER VE GÖREVLİLER DIŞINDA KİMSE BÖLGEYE ALINMADI''

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: ''Toplantı kararları doğrultusunda, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsüne ulaşımı sağlayan yol üzerinde 4 kilometre ötesinden başlamak suretiyle 3 ayrı kontrol noktası oluşturulmuştur. Bu kontrol noktası ile cezaevi arasında kalan bölgede ikamet edenler ile cezaevinde görevli olanlar dışında hiç kimse bölgeye alınmamıştır. Hükümlülerin tahliyesi esnasında basında yayımlanan araç konvoyu görüntüleri dikkat çektiği anlaşılmaktadır. Görüntülerde yer alan araçlar, tahliye faaliyetlerinde görevlendirilen ve mesaisi biten kolluk mensupları ile kampüste çalışan memurlara aittir. Hükümlülerin tahliyeleri, hiçbir hükümlü şahıs/gruba ayrıcalık tanınmadan emniyetli bir şekilde ikametlerine ulaşmaları hedeflenecek bir plan doğrultusunda tüm komşu il valilikleri ile koordineli olarak sorunsuz icra edilmiştir/edilmektedir."

Jandarma, Çakıcı'nın tahliyesindeki görüntülere açıklık getirdi: Konvoy değil, mesaisi biten memurların araçları
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Güncel Manşet

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