Yaşlı Adam, 20 Saat Süren Arama Sonucu Baygın Halde Bulundu
İstanbul Şile'de 79 yaşındaki Selami Soyal, 20 saat süren arama çalışması sonucu ormanlık alanda baygın halde bulundu.
Şile'de ormanlık alanda kaybolan kişi, jandarmanın yaklaşık 20 saat süren arama çalışması sonucu bulundu.
ARAMA ÇALIŞMALARI ÇARŞAMBA AKŞAMI BAŞLADI
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şile İlçesi Bozgoca Mahallesi'nde 79 yaşındaki Selami Soyal'ın ormanlık alanda kaybolduğu bilgisini aldı. Fındık bahçesine gitmek için evden çıkan ancak dönmeyen Soyal için çarşamba akşamı 19.30 sıralarında arama-kurtarma çalışması başladı.
DRONE DE KULLANILDI
Çalışmalara Jandarma Komando Birlikleri, Jandarma Asayiş Timleri, İz Takip Arama Köpek unsurları (KİVİ), Arama Kurtarma Köpek Unsuru (ARPA) ile AFAD ve sağlık ekipleri katıldı. Drone de kullanılan aramalarda yaklaşık 20 saat sürdü.
BAYGIN HALDE BULUNDU
Jandarma ekiplerinin ısrarlı aramaları sonucunda, 79 yaşındaki Selami Soyal yarı baygın halde Harmancık Tepe bölgesinde bulundu. Soyal'a önce su verildi, ısınması için de bot üzerine ve komando kıyafeti giydirildi Askerler Soyal'ı sırtlarında taşıyarak sağlık ekiplerinin yanına götürüldü. Soyal ilk müdahalenin ardından ambulansla Şile Devlet Hastanesine sevk edildi.
Yaşlı adam bu halde bulundu;
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