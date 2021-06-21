Jack Sparrow Müslüman mıydı? Ünlü karakterin ilham alındığı korsanla ilgili ilginç Osmanlı detayı
Renkli kişiliği ve garip hareketleriyle herkesin ilgisini çeken Jack Sparrow karakterine İngiliz Korsan Jack Ward'ın hayatı ilham oldu. Peki, ama Jack Sparrow'a ilham olan korsan gerçekten Müslüman mıydı? İşte cevabı.
Sinema tarihinin sevilen serileri arasında yer alan Karayip Korsanları filminin baş karakteri Jack Sparrow, gerçekte yaşamış bir korsan olan Jack Ward'dan ilham alınmış. Bir dönem Osmanlı himayesinde çalışan korsanın Müslüman olduğu iddia ediliyor. İngiltere Kraliçesi'nin emriyle başlayan bu korsanın hayatı da bilinmeyenlerle dolu.