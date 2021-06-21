Jack Sparrow Müslüman mıydı? Ünlü karakterin ilham alındığı korsanla ilgili ilginç Osmanlı detayı

Renkli kişiliği ve garip hareketleriyle herkesin ilgisini çeken Jack Sparrow karakterine İngiliz Korsan Jack Ward'ın hayatı ilham oldu. Peki, ama Jack Sparrow'a ilham olan korsan gerçekten Müslüman mıydı? İşte cevabı.