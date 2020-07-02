İzzetiye-Bahçeköy yolu tüm kurumların desteğiyle yapılıyor İzzetiye Mahallesi Muhtarı Erdoğan Karaca, devletin tüm kurumları işbirliğinde İzzetiye-Bahçeköy yolunun yapıldığını bildirdi ve bu yolun yapımın tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki 10 köyün ulaşımınca çok ciddi kolaylık sağlanacağını kaydetti.

Edirne Valiliği, AK Parti Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal, Keşan Köylere Hizmet Götürme Birliği, İl Genel Meclisi üyeleri ve Keşan Belediyesi'nin işbirliğinde bölgedeki vatandaşların ulaşım refahı için tüm kurumların işbirliği içinde çalıştığını bildiren Karaca, "İzzetiye-Bahçeköy yolu tüm kurumlarımızın işbirliği ve desteği ile hayata geçiyor. Yapılan yol ile birlikte Erikli Sapağı'ndan 10 köy Keşan'a bağlanmış olacak. Yolun yapımında büyük emekleri olan Edirne Valimiz Ekrem Canalp'e, AK Parti Edirne Milletvekilimiz Dr. Fatma Aksal'a, Keşan Belediye Başkanımız Mustafa Helvacıoğlu'na, İl Özel İdaremize, Keşan Köylere Hizmet Götürme Birliği'ne, İl Genel Meclis Üyelerimiz Halil Beyazıt ve İsmail Keleş ile tüm ilgililere teşekkür ediyoruz. Yolumuz hayırlı olsun." dedi.

Kaynak: Bültenler