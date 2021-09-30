İztuzu sahilinde caretta caretta yuvası ve yavru çıkışında artış

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu kumsalında, nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta carettaların oluşturduğu 735 yuvalama alanında 42 bin yavru çıkışıyla rekor sayıya ulaşıldığı bildirildi.

İztuzu Plajı'nda mayıs ve haziran ayında başlayan döngü sonrası yumurtadan çıkan yavru ceratta carettaların tamamı denizle buluştu.

Caretta carettaların en önemli yumurtlama alanları arasında yer alan plajda, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezince (DEKAMER) çeşitli önlemler alınırken, görevliler de sahili gözetim altında tutuyor.

DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, AA muhabirine, bu yıl İztuzu sahilinde yavru çıkışında büyük artış gerçekleştiğini söyledi.

İztuzu kumsalında 33 yıldır yuvaların kafeslenerek korunmasını sağladıkları için 25 yılda büyüyen yavruların anne olarak geri gelmeye başladığını belirten Kaska, "Son 10 yılda özellikle yuva sayılarımızda artış meydana geldi ve 500'lü rakamlardan 700'lü rakamlara kadar çıktık. Bu demektir ki popülasyonda ilk gönderdiğimiz yavrular anne olarak bu kumsala yuva yapmak için geri gelmeye başladılar. Bu yuvaların da 200, 250 anne tarafından yapıldığını biliyoruz." dedi.

Kaska, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının destekleriyle popülasyonda iki katına çıkan bir koruma çalışması sağlandığını kaydetti.

"42 bin yavru başarılı bir şekilde denizle buluştu"

Dün itibarıyla yuvaların tümünü kazarak bütün istatistiki bilgileri tamamladıklarına işaret eden Kaska, "Tabii ki bozulan yuvalar, çıkamayan yavrular ya da tilki ve porsuk tarafından yenen yumurtalar da oluyor. Yüzde 20 civarında da böyle zayiatımız söz konusu. Bu sezon itibarıyla İztuzu kumsalında 735 yuvamız tespit edildi ve 42 bin civarında yavrumuzu başarılı bir şekilde denizle buluşturmuş olduk." ifadelerini kullandı.

Yakup Kaska, son 5 yılda yuva sayısının 300 ile 600 arasında değiştiğini ve 30 binden fazla yavrunun denizle buluştuğunu aktararak, son iki yılda ise yuva sayısının 700'ü geçtiğini kaydetti.

Kaska, geçen yıl 36 bin 746, bu yıl da 42 bin yavrunun mavi sularla buluştuğunu belirterek, bu artışın mutluluk verici oluğunu bildirdi.