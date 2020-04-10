İZTO'dan sağlık çalışanlarına "çiçek" morali
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İl Sağlık Müdürlüğü, Dünya Sağlık Günü, İzmir, Güncel

İZTO'dan sağlık çalışanlarına "çiçek" morali

İzmir Ticaret Odası (İZTO), Dünya Sağlık Haftası kapsamında korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle büyük fedakarlıkla görev yapan sağlık çalışanlarını, bir nebze olsun mutlu etmek amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda kentteki hastaneleri çiçeklerle donattı.

10.04.2020 10:29 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:30
İZTO'dan sağlık çalışanlarına

İzmir Ticaret Odası (İZTO), Dünya Sağlık Haftası kapsamında korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle büyük fedakarlıkla görev yapan sağlık çalışanlarını, bir nebze olsun mutlu etmek amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda kentteki hastaneleri çiçeklerle donattı. Göreve gelip giden sağlıkçıların morallerinin düzelmesi, sıkıntılı günleri bir an da olsa unutmaları için hastane girişlerinde özel "Çiçek Koridorları" oluşturuldu. Üzerinde "Ülkeye baharı siz getireceksiniz" yazılı çiçekler, hem sağlık çalışanları hem de hastalar için moral kaynağı oldu.

İzmir Ticaret Odası tarafından sağlık çalışanlarına özel olarak "Ülkeye baharı siz getireceksiniz projesi" hayata geçirildi. Herkesin virüsten kaçtığı bir ortamda, sağlık çalışanlarının virüs kapmış hastaları iyileştirmek için yoğun emek ve çaba sarf ettiğini ifade eden İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, ülke olarak tüm sağlık çalışanlarına minnettar olduklarını iletti. Sağlık çalışanlarına ne kadar teşekkür etsek yetmeyeceğini ifade eden Özgener şöyle konuştu: "Covid-19 salgını ne yazık ki halen tüm dünyayı etkiliyor. Dünya genelinde 1,3 milyon, ülkemizde de 30 bini aşkın vatandaşımız bu virüsle mücadele ediyor. Hastalığa yakalanan vatandaşlarımız için gece gündüz durmaksızın uğraş veren sağlık çalışanlarının da yaklaşık 600'ü virüse yakalanmış durumda. Şifa dağıtmak için görevlerinin başında kalarak, kendi evlerine dahi gidemeyen, aileleriyle görüşemeyen sağlık çalışanlarına hepimiz minnet borçluyuz. Bu kapsamda, biz de İzmir Ticaret Odası olarak, büyük bir özveriyle hayat kurtarmak için mücadele veren sağlık çalışanlarımıza moral vermek istedik."

İzmir Ticaret Odası, geçtiğimiz hafta da 10. Pasta ve Şekerleme Grubu firmalarının katkıları ve İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda "Şifa dağıtmaya tatlı bir mola" diyerek sağlık çalışanlarına tatlı ikramları sunmuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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