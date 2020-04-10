Son dakika: İzolasyonun önemine dikkat çeken Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
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Fahrettin Koca, Türkiye, Güncel

Son dakika: İzolasyonun önemine dikkat çeken Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgınında izolasyon teması ve sosyal mesafenin önemine dikkat çeken Bakan Koca, "Önümüzdeki 1-2 haftanın çok önemli olduğunu söylemek istiyorum" sözleriyle vatandaşları uyardı.

10.04.2020 20:34 | Son Güncelleme: 10.04.2020 20:48
Son dakika: İzolasyonun önemine dikkat çeken Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölüm sayısına ilişkin son bilgileri paylaşan Bakan Koca, son 24 saatte 98 hastanın hayatını kaybettiğini ve 4 bin 747 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Son rakamların ardından Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1006'ya, toplam vaka sayısı ise 47 bin 29'a yükseldi.

"ÖNÜMÜZDEKİ 1-2 HAFTA ÇOK ÖNEMLİ"

Bakan Koca, son 24 saatteki verileri açıklamasının ardından izolasyon ve sosyal mesafenin önemine dikkat çekerek, önümüzdeki 1-2 haftanın çok önemli olduğunu vurguladı.

Bakan Koca, açıklamasında, "Bu dönemde taramayı ve test sayısını arttırdığımız bu dönemde vaka sayısının artması normal. Bu dönemde ısrarla söylediğim biz evdeki izolasyonu son derece önemsiyor olmalıyız. İzolasyonu teması ve sosyal mesafeyi mutlak koruyor olmalıyız. Önümüzdeki 1-2 haftanın da çok önemli olduğunu söylemek istiyorum. Medyada gündem oldu. Özellikle geçen hafta Avrupa Bölge Direktörü ile görüştüğümü ifade etmiştim. Türkiye'nin verilerini çok şeffaf paylaştığını söyleyen direktördü. Ve biz bu süreci şeffaf bir şekilde götürüyoruz. Özellikle birilerini memnun etmek için doğru olmayan rakamları vermek durumunda değiliz" ifadelerini kullandı.

Son dakika: İzolasyonun önemine dikkat çeken Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli

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