İzolasyon günlerinde saçlarımız Pandemi sürecinde saçımı boyatmadığım için canlı yayınlarda saçım ile ilgili fazlasıyla mesaj almıştım. Dip boyası gelen saçlarımı evde boyamamış olmam çok kişiyi rahatsız etmiş. Beni etti mi dersiniz? Tabii ki hayır. Estetik ve görsel olarak kadının eleştirilmesini ve obje olarak değerlendirilmesini asla doğru bulmuyorum.

Saçlarımı boyatma sebebim kuaförümün pandemi ilan edilmesiyle birlikte tüm salonlarını kapatmasıydı. Evde kendi saçımı boyamayı düşünmedim bile. Hem ne olur ki uzamış saç dibi rengiyle hayata devam etsem? Öyle de oldu :) Sağlık Bakanlığı berberler, kuaförler ve güzellik merkezlerinde alınması gereken önlemleri açıklayarak mayıs ayında kısıtlamaları kaldırdı. Sabit Bey'in sürece hazırlanmasını bekledim. Sevgili Sabit Akkaya 3 Haziran itibarıyla "Swissotel The Bosphorus, Sabit Akkaya Salonu"'nda hizmet vermeye başladı. Hemen randevumu aldım üç ay sonra saçımı boyattım. Sabit Bey'in fazlasıyla önlem alacağına emindim. Zaten şu anda da Sabit Bey kadar önlem alan başka bir yer var mı bilmiyorum. 5 Haziran günü sağlıkla, güvenle, huzur içinde saçımı boyattım.

Aşağıda okuyacağınız canlı yayını Sabit Akkaya ile 20 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirmiştik. Yazıda bahsi geçen dönüş hazırlıklarını tamamlayan; kusursuz ve mükemmel hizmet anlayışla bizi mutlu eden tüm ekibe teşekkür ederim.

16 Mart'ta tüm iş yerleriniz hizmete ara verdi. Çok kişiye örnek oldunuz ve sonrasında da tüm Türkiye'de hizmet süreci durdu. Bizler de evlerimizde bir an önce sağlıklı günlere dönmeyi arzu ediyoruz. İzolasyon sürecinde saçlarımıza nasıl bakmalıyız?

Ellerimizin tekrar saçlarınıza dokunacağı günler gelinceye kadar saçlarınızı evde beraber yapalım. Danışma hattımızı arayarak ücretsiz saç boyama, saç bakımı vb uzaktan da olsa hayatınızı renklendirmek isteriz.

Saçımız her geçen gün uzuyor ve boyalar ortaya çıkıyor. Son paylaşımlarınızda kişiye özel hazırlanan boya bakım ürünlerini eve gönderdiğinizi gördüm. Bunun için ne yapmalıyız?

Bizim işimiz hep renklerle :) Saçlara dokunmak hayatları renklendirmek demektir. Şu anda renksiz zamanlar geçirsek de bir arada olacağımız zamana kadar kişiye özel hazırlanan boya bakım şekillendirme ürünlerini adreslere gönderiyoruz. 0 554 424 74 04 Whatsapp hattından isteklerinizi iletmeniz yeterli.

Kişiye özel ücretsiz danışmanlık hattınızla hizmet veriyorsunuz. Bu işleyiş nasıl oluyor?

Projemizin amacı, herkes evinde bile olsa onlara küçük bir destek ile dokunabilmekti. Kendilerini iyi hissetmelerini sağlayarak bu süreci atlatmayı kolaylaştırmak istedik. Geriye arka planda sıkı bir çalışma ile hayata geçirmek kaldı. O konuda da iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum.

Kişiye özel danışmanlık hizmetimiz 5 Nisan'da hayata geçti. 22 günlük süre boyunca onlarca çağrı ve mesaj aldık. Bu sıkıntılı süreçte harika geri dönüşler ve teşekkür mesajları yolumuzun doğru olduğunu gösterdi. Çok kısa zamanda 50'nin üzerinde danışmanlık desteği verdik. Olumlu geri dönüşler ve talepler üzerine salonlarımız açılana kadar bu hizmeti sunmaya devam edeceğiz.

Danışmanlık hizmeti için ekibimle güzel bir ağ kurduk. 25 kişilik mini bir ekip whatsapp üzerinden hizmet vermeye devam ediyor.

Bu kampanya vesilesiyle yeni tanıştığımız kişiler oldu. Kendilerini salonlarımız açıldığında ağırlamaktan ve yüz yüze tanışmaktan mutluluk duyacağız.

Salonlarınız açılır açılmaz tüm sağlık çalışanlarına bir ay boyunca ücretsiz saç bakımı ve saç kesimi paylaşımınız çok değerli. Faydalanabilmek için sağlık çalışanları ne yapmalı?

Bu zor günleri atlatır atlatmaz tüm sağlık çalışanlarımızı salonlarımıza davet ediyoruz. Sağlık çalışanlarının sadece randevu alması ve sağlık çalışanı kartı yeterlidir.

75 yılından bu yana meslektesiniz. Mesleğe başlamak isteyen gençlere ne önerirsiniz?

Kuaförlük dünyanın en güzel mesleğidir. Çok krizler yaşadım hepsinden büyük başarıyla çıktık. Şimdiden hasret kaldığım misafirlerimi ilk günden daha büyük heyecanla daha da donanımlı olarak güzel günlerde buluşacağız. Gençlere önerim her zaman çok çalışmak, sabretmek ve işini en iyi şekilde yapmak.

Geri dönüş planlarınız neler? Ne tür hazırlıklar yapıyorsunuz?

Bu süreci bizden önde götüren, tünelin ucundaki ışığı bizden önce gören ülkeler var. Alınan önlem paketleri kendi ülkemizin alışkanlıkları ve doğruları üzerine düzenlenecektir. İçişleri Bakanlığı vakti gelince bir genelge oluşturacaktır, bizler de her türlü önlemi alarak yepyeni hayatlarımıza, yeni dünya düzeni ile başlayacağız inşallah. Değişmeyen tek şey içimizdeki heyecan olacak.

Bizler de sizlerle buluşacağımız ve saçlarınıza dokunacağımız günü iple çekiyoruz. Çünkü sizleri gerçekten çok ama çok özledik. Yoğun taleplerinizin de farkındayız ve bu bizi ayrıca çok mutlu edip heyecanlandırıyor. Ancak siz değerli misafirlerimizin ve ekibimizin sağlığı bizler için çok daha önemli. Bu sebeple salonlarımızı hazırlayabilmemiz ve sizlere daha hijyenik bir hizmet sunabilmemiz için yoğun olarak çalışmaktayız. Gelecek olan prosedürleri bekliyoruz. Nasıl ki bu pandemi ortaya çıktığında ilk olarak salonlarımızı kapattıysak şimdide aynı doğrultuda ilerleyip rehavete kapılmıyoruz. Bu sebeple açıkçası salonlarımız tam hazır olmadan ve sizlerin çalışanlarımın da sağlıklarının güvenliğini emniyete alacağımıza emin olmadan açmayı düşünmüyoruz.

En son eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Bu tatlı sohbet beni aktif günlerime götürdü. Neyi özledim biliyor musunuz, kıymetli modacılarımızla; Yasin Soy, Özlem Süer, Raşit Bağzıbağlı, Zeynep Kartal, Neslişah Yılmaz, Cihan Nacar, Tuğba Ergin ve daha niceleriyle defileler, moda haftaları, backstageler. Şu anda ışınlanmak isterdim o günlere :)

Lütfen kendinize çok dikkat edin. Hep güzel ve sağlıklı günlerde görüşmek üzere.