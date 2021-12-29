İZNİK, BURSA (İHA) - İznik'in yarım asırlık matbaa ustası

BURSA - İznik Belediyesi'nin hayata geçirdiği 'Yaşayan İznik Hazineleri' projesi kapsamında matbaa ustası Ramiz Pancar'ın hayatı ve zanaatı ele alındı.

İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi, 'Yaşayan İznik Hazineleri' projesi kapsamında, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının ustaları ile mesleklerinde yarım asrı devirmiş kişilerin hayatlarını belgeselleştirmeye devam ediyor. Matbaacılık ile geçimini sağlayan Ramiz Pancar (75), icra ettiği zanaatı ile genç yaştan bu yana yarım asırdır mesleğini aşkla devam ettiriyor. 1946 yılında İznik'te dünyaya gelen Ramiz Pancar, 1968 yılında başladığı matbaa çıraklığı ile iş hayatına atıldığını dile getirdi. Pancar, "1968 yılından bu yana matbaacılık mesleğiyle uğraşıyorum. 1972 yılında kendi dükkanımızı kurduk. O yıllarda aynı zamanda İznik'te Sur Gazetesi'ni çıkardık. Daha sonra İznik Gazetesi'ni çıkardık ve şu anda da devam ediyor. Yarım asırdır yılmadan, usanmadan aynı aşkla mesleğimi devam ettiriyorum" diye konuştu.

Mesleğe başladığı çocukluk yıllarından itibaren hayatını belgeselde anlatan Ramiz Pancar, "Evvela işinize severek başlayacaksınız. İçinizden gelerek, içinize sinerek yapacaksınız işlerinizi. Günümüzde gençlerde sabır ve sebat yok maalesef. Bunlar olmayınca da meslekler kayboluyor, meslek sahibi olunmuyor. Ben yarım asırdır bu işin içindeyim. Bu matbaadaki boya kokusunu duymadığım zaman rahatsız oluyorum" diye konuştu.

Ramiz Pancar, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'ya, gelecek kuşaklara aktarılan ve tarihe not düşülen bu belgeseller dolayısıyla teşekkür etti.