İznik Belediyesi Kadınlar Günü'nü kutladı
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İznik Belediyesi Kadınlar Günü'nü kutladı

08.03.2021 10:38 | Son Güncelleme: 08.03.2021 10:43
İznik Belediyesi Kadınlar Günü'nü kutladı

İznik genelinde esnaftan, tekstile, kamu görevlilerinden, ev hanımlarına, oyunculardan, sanatçılara 24 farklı meslek grubundan kadınların mesajlarının yer aldığı klipte ünlü oyuncu Burcu Kara'da mesajıyla yer aldı.

İznik genelinde esnaftan, tekstile, kamu görevlilerinden, ev hanımlarına, oyunculardan, sanatçılara 24 farklı meslek grubundan kadınların mesajlarının yer aldığı klipte ünlü oyuncu Burcu Kara'da mesajıyla yer aldı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili paylaşım yapan İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta mesajında "Dünyaya iyilik ve güzellik katan, alın terleri ve kalpleriyle, geleceğimizi, bugünümüzü ve yarınlarımızı inşa eden, hayatın her anında omuz omuza verdiğimiz tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi.

Klip #BirGünDeğilHerGün etiketiyle tüm sosyal medya mecralarında yerini aldı. - BURSA

İznik Belediyesi Kadınlar Günü'nü kutladı
İznik Belediyesi Kadınlar Günü'nü kutladı
İznik Belediyesi Kadınlar Günü'nü kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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