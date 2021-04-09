İzmir Valisi Köşger: "Pilotlarımızın sağlığı yerinde"
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İzmir Valisi Köşger: "Pilotlarımızın sağlığı yerinde"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İzmir Valisi Köşger: 'Pilotlarımızın sağlığı yerinde'

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Foça'da düşen uçağın pilotlarını hastanede ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada, pilotlarının ikisinin de durumlarının iyi olduğunu söyledi.

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İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Foça'da düşen uçağın pilotlarını hastanede ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada, pilotlarının ikisinin de durumlarının iyi olduğunu söyledi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Foça'da denize düşen askeri eğitim uçağının pilotlarının kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine geldi.

Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri ve yüksek rütbeli askeri personel ile birlikte, düşen uçağın pilotları Albay Ahmet Kendir ve Yarbay Hakan Eryılmaz'ı ziyaret eden Vali Köşger, uçağın mekanik bir arızadan dolayı düştüğünü açıklayarak, "Pilotlarımız sağ salim kurtarıldı. Durumları iyi. Küçük kırıklar ve denize düştükleri için üşümeye bağlı sıkıntıları var. Ciddi bir sıkıntıları yok, ona şükrediyoruz. Pilotlarımızın sağlığı yerinde. Gerekli tedaviyi görüyorlar. Kısa zamanda taburcu olacaklar" dedi.

Vali Köşger, denize düşen uçağın enkazını arama çalışmalarının ise devam ettiğini söyledi. - İZMİR

İzmir Valisi Köşger: 'Pilotlarımızın sağlığı yerinde'
İzmir Valisi Köşger: 'Pilotlarımızın sağlığı yerinde'
İzmir Valisi Köşger: 'Pilotlarımızın sağlığı yerinde'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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