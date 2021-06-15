İzmir Valisi Köşger, Bayındır'da incelemelerde bulundu

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Bayındır ilçesinde incelemelerde bulundu.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Bayındır ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Köşger, Bayındır Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk ve Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen'i ziyaret etti.

Köşger, daha sonra engelli çocuklar ile diğer öğrencilerin bir arada eğitim aldıkları "Uzay Kahve"yi ziyaret ederek bilgi aldı.

Vali Köşger, ilçedeki tarihi yapıları, bir çiçek serasını ve Tarıma Dayalı İhtisas Çiçekçilik Organize Sanayi Bölgesi alanını inceledi.

Vali Köşger, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bayındır'ın hızlı gelişen İzmir'in güzide ilçelerinden birisi olduğunu söyledi.

Bayındır'ın tarihi olarak Türk kültürünün yaşatıldığı şehir olduğunu ifade eden Vali Köşger, Bayındır'ı daha iyi hale getirmek için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen ise Vali Köşger'den projeleri için destek istediklerini belirterek, "Valimizle yaptığımız yatırımları ve projeleri konuştuk. Kendisinden destek istedik. Bazı projelerimizi yerinde inceleme fırsatı buldu." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp