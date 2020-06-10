İZMİR Tabancalı soyguncuyu etkisiz hale getiren kuyumcu, o anları anlattı
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İZMİR Tabancalı soyguncuyu etkisiz hale getiren kuyumcu, o anları anlattı

Tabancalı soyguncuyu etkisiz hale getiren kuyumcu, o anları anlattıİZMİR'in Bayraklı ilçesinde, soyguna gelen eli silahlı M.B.'yi (29), tabancasını alarak etkisiz hale getiren kuyumcu Hasan Sağlam, o anları anlattı.

10.06.2020 14:16 | Son Güncelleme: 10.06.2020 14:24

Tabancalı soyguncuyu etkisiz hale getiren kuyumcu, o anları anlattı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, soyguna gelen eli silahlı M.B.'yi (29), tabancasını alarak etkisiz hale getiren kuyumcu Hasan Sağlam, o anları anlattı. Sağlam, "Bana, 'Kasayı boşalt ve altınları ver' dedi. Alacaksan gel kendin al deyip vermedim. 2003 yılında da başıma aynı olay gelmişti, onun da silahını almıştım. Bu yüzde soğukkanlıydım" dedi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Sakarya Caddesi üzerindeki Hasan Sağlam'a ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, yüzünü kapüşonla kapatan M.B., kuyumcu dükkanına girip kurusıkı tabancasını Hasan Sağlam'a doğrultarak tezgahın üzerinde bulunan altınları istedi. Sağlam'ın 'Alacaksan gel kendin al' sözleri üzerine M.B., tezgaha yönelip 6 bileziği aldı. Tam bu sırada hamle yapan Hasan Sağlam, şüphelinin silahını aldı ve ikili arasında arbede çıktı. Dükkanın dışına taşan arbedede, sağlam soyguncuyu etkisiz hale getirdi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, M.B.'yi gözaltına alırken, 6 bilezik de sahibine teslim edildi.

'O YÜZDEN SOĞUKKANLIYDIM'

Kuyumcu Hasan Sağlam, soyguncuyu etkisiz hale getirdiği o anları anlattı. Sağlam, soyguncu M.B.'nin içeride müşteriler varken girip belinden tabancasını çıkardığını aktararak, "Kasayı boşalt ve altın ver dedi. Ben de, 'alacaksan gel kendin al' dedim. 'Hayır, sen vereceksin' dedi. Ben yine, 'gel kendin al' dedim. Bu sefer kendisi bileziklere yöneldi. O anda tabancasını tuttuğu sağ elini büktüm ve tabancasını aldım. Daha sonra boğuşmaya başladık. Kapının önüne çıktık orada tekrar boğuştuk. Orada esnafın masalarına çarptık. Daha önce 2003 yılında da başıma benzer bir olay gelmişti, o yüzden soğukkanlıydım. O sefer müşteri yoktu, tek başına gelmişti. Onun da silahını almıştım. Dün 6 tane bilezik almış kaçarken, ancak bunları geri aldım. Polise de şikayetçi oldum. Polisimiz de gelip iş yerinde çalışmalar yaptı. Adli süreç devam ediyor" dedi.

OLAY, GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, kuyumcudaki soygun girişimi, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Hasan Sağlam'ın bir başka müşteriyle ilgilenirken M.B.'nin içeri girip silahını çıkardığı, ardından Sağlam'ın kendisine doğrultulan tabancayı aldığı ve arbede çıktığı görüldü.

İZMİR Tabancalı soyguncuyu etkisiz hale getiren kuyumcu, o anları anlattı

Kaynak: DHA

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