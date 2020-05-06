İZMİR RAMAZAN TATLILARINDA 'HİLE' UYARISI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İZMİR RAMAZAN TATLILARINDA 'HİLE' UYARISI

İZMİR RAMAZAN TATLILARINDA 'HİLE' UYARISI
06.05.2020 08:39 | Son Güncelleme: 06.05.2020 08:45

RAMAZAN ayının gelmesiyle birlikte tatlı tüketiminde artış yaşanınca uzmanlar baklava, çikolata gibi dışarıdan satın alınan ürünlerde yapılan hilelere dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

RAMAZAN ayının gelmesiyle birlikte tatlı tüketiminde artış yaşanınca uzmanlar baklava, çikolata gibi dışarıdan satın alınan ürünlerde yapılan hilelere dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu. Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, şerbetli tatlılarda bu hilelerin sık yapıldığını ve sorunlara yol açabileceğini söyleyerek, "Genellikle fıstıklı tatlılarda fıstık yerine öğütülmüş bezelye koyuluyor. Kişiler fıstıklı ürün aldığını zannederken bezelyeli alıyor. Ayrıca fruktoz ve glikoz şurubu dediğimiz nişasta bazlı şekerli ürünlerde tatlılarda satılıyor" dedi.

Ramazan ayında, çeşit çeşit yemeklerin olduğu iftar sofraları kurulmaya başladı. İftardan sonra ise mutlaka bir tatlı tüketiliyor. Artan tatlı tüketimiyle birlikte uzmanlarda hazır ürünlere dikkat edilmesi için uyarıda bulundu. Tatlılarda yapılan bazı hileler konusunda uyarılarda bulunan uzmanlar dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi. Özellikle şerbetli tatlı ve çikolatalarda yapılan bu hileler, fazla tüketildiğinde sağlık sorunlarına yol açabiliyor. En çok görülen hilelerden biri olan fıstıklı tatlılarda öğütülmüş bezelye kullanılması ise vatandaşı maddi açıdan tuzağa düşürüyor.

'50, 60 TL'YE SATILAMAZ'

İzmir'de bir baklava firmasında satış yapan Saffet Aydın, baklavanın fiyatına dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Ne yazık ki baklavada da hile sorunumuz var. Müşteriler görüntüsünden ve renginden anlayabilir. Fıstıklı baklavamızın kilosu 98 TL, dışarıda bunu 50 TL'ye, 45 TL'ye de bulabiliyorlar. Fakat onların bu ürünlerle alakası yok. Fıstığın yanında kullanılan tereyağı ve şeker de önemli. Biz şeker pancarı ve sade yağ kullanıyoruz. Düşük fiyatlı ürünlere dikkat edilmeli. Fıstığın kilosu zaten çok pahalı, baklava gibi bol fıstığın kullanıldığı ürünler de 50, 60 TL'ye satılamaz. Bu ürünlerde hile olabilir" diye konuştu.

'FAZLA ŞEKER TÜKETİMİ ŞEKER HASTALIĞINA VE DİYABETE NEDEN OLUR'

Tatlılarda dikkat edilmesi gereken noktalardan bahseden Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, "Fruktoz ve glikoz şurubu dediğimiz nişasta bazlı şekerli ürünler satılıyor. Bu tatlıları yediğimiz zaman genelde boğazı yakan bir his oluşur. Buradan anlayıp bu ürünleri ayırt edebiliriz. Glikoz şurubunun zararları ile ilgili Sağlık Bakanlığı da geçen sene mart ayında bir rapor yayınladı. Fazla tüketimi şeker hastalığına ve diyabete neden olur. Pankreas, bağırsak ve karaciğerde çeşitli sorunlara neden olur. Doğal şeker pancarından elde edilen şekerle yapılmış ürünlerin tercih edilmesi sağlıklı olur. Glikoz şurubu kullanımı bazı işletmelere daha kolay gelebiliyor. Sıvı formdadır, hemen döküp kullanırlar. Fakat sağlık açısından ve damak tadı açısından şeker pancarından elde edilmiş şeker daha sağlıklıdır" dedi.

'ÇİKOLATA YERİNE PRALİN ALMAYIN'

Çikolata alışverişi yaparken de dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Toprak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

" 'Pralin' dediğimiz ürün çikolataya çok benzer. Pralinde kakao yağı bulunmaz, bitkisel yağ olur. Bazılarında bir miktar kakao bulunur. Çikolata alıyorum diye pralin almamak lazım. Çikolataya elimizle dokunduğumuz zaman vücut sıcaklığında erir. Bunlara dikkat edilmeli. Tatlılar mutlaka tanıdık, bildik, emin olunan yerlerden satın alınmalı. Açıkta görülen tatlılarda glikoz şurubu olup olmadığını sormalılar. Kapalı bir üründe de etiket iyi okunmalı. Tarım Orman Bakanlığı'nın vermiş olduğu işletme kayıt ya da onay numarasının mutlaka olması lazım. İçindekiler kısmının okunması lazım."

'FRUKTOZ ŞURUBU OBEZİTE, KISIRLIK VE PARKİNSON'A YOL AÇABİLİR'

Diyetisyen Derya Zünbülcan ise, "Şeker bile normalde zararlıyken, şeker yerine geçen maddeler kullanıldığı zaman tatlı tam bir zehir haline geliyor. Nişasta bazlı şeker, vücutta doğru şekilde işlenemiyor. Çünkü bu nişasta ve şeker moleküllerinden oluşmuş bir bileşik şeker. Nişastanın glikoza, glikozun fruktoza dönüştürülmesi ile elde ediliyor. Normalde glikozun vücudumuzda insülin dediğimiz bir denetleme mekanizması var. Fakat fruktozun böyle bir denetleme mekanizması yok. Fruktoz sadece karaciğerde işlenebiliyor, bunun yüksek miktarda işlenilmesi mümkün değil. Bu da vücutta obezite, kısırlık, Parkinson gibi birçok hastalığa yol açıyor. Yapılan çalışmalarda mısır şurubunun pankreas kanserini yüzde 87 oranında artırdığı gözlenmiş. Kişiler mutlaka şekerle yapılmış tatlıları tercih etmeli. Etiketlerde yüzde 100 pancar şekerinden üretilmiş ibaresini aramalılar" diye konuştu.

Baklava alışverişi yapan Seda Bakır ise, "Tatlıları hep bildiğim yerlerden almaya çalışıyorum. Zaten fiyatından da anlaşılıyor. Çok düşük fiyata satılıyorsa almıyorum. Ama genelde güvendiğim yerden alıyorum" dedi.

İZMİR RAMAZAN TATLILARINDA 'HİLE' UYARISI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Afrika'da gizemli hastalık paniği! 10 günde 100'den fazla kişi öldü Haberler
Afrika'da gizemli hastalık paniği! 10 günde 100'den fazla kişi öldü
Elon Musk'ın bebeğine verdiği isim sosyal medyada gündem oldu Haberler
Elon Musk'ın bebeğine verdiği isim sosyal medyada gündem oldu
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek Haberler
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek
Önce silahla vurulan sonra araçta yakılarak öldürülen kişinin katil zanlısı suçunu itiraf etti Haberler
Önce silahla vurulan sonra araçta yakılarak öldürülen kişinin katil zanlısı suçunu itiraf etti
Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu BioNTech, Kovid-19 aşısı için Pfizer ile ABD'de testlere başladı Haberler
Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu BioNTech, Kovid-19 aşısı için Pfizer ile ABD'de...
Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi Haberler
Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen 'monoklonal antikor' geliştirdi
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen "monoklonal antikor" geliştirdi
Koronavirüsü yarasalardan insanlara taşıyan 'aracı hayvan' bulunamayabilir
Koronavirüsü yarasalardan insanlara taşıyan "aracı hayvan" bulunamayabilir
Polisten kaçan zanlılar, yol kenarına 900 bin dolar para attı
Polisten kaçan zanlılar, yol kenarına 900 bin dolar para attı
Latovlevici'den çarpıcı Galatasaray itirafı: Bir maçta sakatlandım ve ağzım sağa, burnum sola gitti
Latovlevici'den çarpıcı Galatasaray itirafı: Bir maçta sakatlandım ve ağzım sağa, burnum sola gitti
Cristiano Ronaldo, gerekli izinler çıkınca özel jetiyle İtalya'ya döndü
Cristiano Ronaldo, gerekli izinler çıkınca özel jetiyle İtalya'ya döndü
Korona bitmeden yeni tehlikenin çanları çalıyor! 7 ilimize tsunami uyarısı
Korona bitmeden yeni tehlikenin çanları çalıyor! 7 ilimize tsunami uyarısı
Beşiktaş, yüksek maaşı nedeniyle Kevin-Prince Boateng ile yollarını ayırma kararı aldı
Beşiktaş, yüksek maaşı nedeniyle Kevin-Prince Boateng ile yollarını ayırma kararı aldı
Açılmaya hazırlanan AVM'lerin işleyiş haritası çizildi! Yetkili isim tek tek anlattı
Açılmaya hazırlanan AVM'lerin işleyiş haritası çizildi! Yetkili isim tek tek anlattı
Ticaret merkezinde sır ölüm! 12. kattan düşen genç hayatını kaybetti
Ticaret merkezinde sır ölüm! 12. kattan düşen genç hayatını kaybetti
Evladı dağa kaçırılan babadan Kılıçdaroğlu'na çağrı: 'Samimiysen, gel bir de Kandil'e yürüyelim'
Evladı dağa kaçırılan babadan Kılıçdaroğlu'na çağrı: "Samimiysen, gel bir de Kandil'e yürüyelim"
Arsenal'in eski futbolcusu Andrey Ashavin, koronavirüs günlerinde kurye oldu
Arsenal'in eski futbolcusu Andrey Ashavin, koronavirüs günlerinde kurye oldu
İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Spadafora: Serie A'nın yeniden oynanması için elimden geleni yapacağım
İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Spadafora: Serie A'nın yeniden oynanması için elimden geleni yapacağım
Edirne'de son 2 günde koronavirüs vakası tespit edilmedi
Edirne'de son 2 günde koronavirüs vakası tespit edilmedi
Avrupa'ya yastık arasında 87 bin maske göndermeye çalışan iki şüpheli yakalandı
Avrupa'ya yastık arasında 87 bin maske göndermeye çalışan iki şüpheli yakalandı
İBB'nin askıda fatura kampanyasına 24 saatte 8 bin 691 aile başvurdu
İBB'nin askıda fatura kampanyasına 24 saatte 8 bin 691 aile başvurdu
Yanan otomobilden başından tabancayla vurulmuş cansız beden çıktı
Yanan otomobilden başından tabancayla vurulmuş cansız beden çıktı
Kuru sıkı silahını temizleyen ağabey, kız kardeşini başından vurdu
Kuru sıkı silahını temizleyen ağabey, kız kardeşini başından vurdu
Portekiz efsanesi Luis Figo: Mancini'de eğitim ve saygı eksikliği var
Portekiz efsanesi Luis Figo: Mancini'de eğitim ve saygı eksikliği var
Son Dakika: Türkiye'de 5 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 59 artarak 3 bin 520'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 5 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 59 artarak 3 bin 520'ye yükseldi
İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muric için 20 milyon euro vermeye hazır
İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muric için 20 milyon euro vermeye hazır
Yoğun bakımda korona hastası kalmayınca sağlıkçılar müzik eşliğinde kutlama yaptı
Yoğun bakımda korona hastası kalmayınca sağlıkçılar müzik eşliğinde kutlama yaptı
Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ta bir futbolcu ve bir fizyoterapist koronavirüse yakalandı
Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ta bir futbolcu ve bir fizyoterapist koronavirüse yakalandı
TFF Başkanı Nihat Özdemir liglerin geleceğiyle ilgili kararı yarın açıklayacak
TFF Başkanı Nihat Özdemir liglerin geleceğiyle ilgili kararı yarın açıklayacak
Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile yollarını ayırıyor
Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile yollarını ayırıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Abdülhamit Gül Canan Kaftancıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Gülben Ergen Safiye Soyman Serenay Sarıkaya
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Loris Karius Ahmet Ağaoğlu Nenad Bjelica
Daha Fazla Mayıs Karar Ankara Futbol
Şu an buradasınız: İZMİR RAMAZAN TATLILARINDA 'HİLE' UYARISI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.5.2020 09:19:46. #1.14#
title