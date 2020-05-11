İzmir'in korona virüs rakamlarını açıkladı
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İzmir'in korona virüs rakamlarını açıkladı

İzmir'in korona virüs rakamlarını açıkladı
11.05.2020 16:16 | Son Güncelleme: 11.05.2020 16:16

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, korona virüs sürecine ilişkin yaptığı açıklamada İzmir'de günlük vaka sayısında düşüş yaşanırken, iyileşenlerin sayısının vaka sayısının yarısından fazla olduğunu belirtti.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, korona virüs sürecine ilişkin yaptığı açıklamada İzmir'de günlük vaka sayısında düşüş yaşanırken, iyileşenlerin sayısının vaka sayısının yarısından fazla olduğunu belirtti. Şu ana kadarki pozitif hasta sayısı 6 bin 238 olarak açıklanırken, iyileşen hasta sayısı ise 3 bin 876 oldu. Başkan Sürekli ayrıca, İzmir genelinde nakdi yardım yapılan aile sayısını 148 bin 164, gıda yardımı yapılan aile sayısını ise 60 bin 756 olarak açıkladı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir'in umut veren korona virüs tablosunu açıkladı. Başkan Sürekli ayrıca nakdi ve gıda yardımı yapılan ailelere ilişkin rakamları da paylaştı. Her gün 3 bin test yapıldığını belirten Sürekli, günlük test oranına göre vaka sayısının yüzde 1,5'lara düştüğünü ve hastanelere başvurularda büyük oranda azalma görüldüğünü belirterek, "Yüzdük, kuyruğuna geldik. Rehavete kapılmak yok. 'Başaracağız' demiştik, başarıyoruz da. Ancak, kurallara sıkı bir şekilde uymaya devam etmemiz gerekiyor. Devletimiz, şu ana kadar on binlerce hemşehrimize dokundu. Attığımız her doğru adımın karşılığını alıyoruz. Herkes müsterih olsun, bu illeti defedecek ve yaralarımızı el birliği ile saracağız" diye konuştu. Şu ana kadarki pozitif hasta sayısının 6 bin 238 olduğunu belirten Sürekli, iyileşen hasta sayısının ise 3 bin 876 olduğunu söyledi. Sürekli ayrıca, İzmir genelinde nakdi yardım yapılan aile sayısını 148 bin 164, gıda yardımı yapılan aile sayısını ise 60 bin 756 olarak açıkladı.

"Tedavisi süren hasta sayımız 2 bin 362"

İzmir'deki korona virüs salgınına ilişkin gelinen noktayı ayrıntılı rakamlarla paylaşan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, tespit edilen vakaların yarısından çoğunun iyileştiğinin altını çizerek şu bilgileri verdi:

"İzmir'de şu ana kadarki pozitif hasta sayımız 6 bin 238 ve bu vakaların 3 bin 876'sı ne mutlu ki iyileşti. Yani şu anda İzmir'de tedavisi süren hasta sayımız 2 bin 362. Son günlerde yeni vaka sayımız düşmeye başladı. Şu anda İzmir'de günde 3 bin test yapılıyor. 2-3 hafta önce günlük test oranına göre yüzde 16-17 olan vaka artışı, gelinen nokta itibari ile yüzde 1,5. Bu çok önemli bir düşüş. Yoğun bakım hasta sayımız 57, 31 hastamız ise entübe edilmiş durumda. Hastanelerimize başvurular da büyük oranda azaldı."

"Doğru adımlarımızın meyvelerini topluyoruz"

Tüm bu rakamların, salgınla mücadelede büyük bir yol kat edildiğini gösterdiğini ancak, an itibarı ile kullara sıkı bir şekilde uyarak tam başarı elde edebileceğimizi de işaret ettiğini vurgulayan Başkan Sürekli, "Biz, başından bu yana, 'hazırlığımızı yaptık, doğru adımlar atıyoruz ve başaracağız' demiştik. Şimdi bu doğru adımlarımızın meyvesini topluyoruz. Tüm dünyanın bize gıpta etmesi boşuna değil. Tabii ki, milletimizin sürece adaptasyonu ve gösterdiği hassasiyet büyük etken. İlgili bakanlıklarımızın, Bilim Kurulumuzun ve tüm kuruluşlarımızın yoğun gayretleri ile bu salgınla savaşımızda hem ülke genelinde hem de İzmir'de mutlu sona doğru gidiyoruz. Ancak bu her şeyin bittiği anlamını taşımıyor. Tam tersine bu önemli dönemeçte kurallara uymayı, evimizde kalmayı sürdürmeliyiz. Rehavete kapılmayacağız ve tedbirlerimizi almaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Nakdi yardımlar ve gıda yardımı sürüyor

İçinden geçilen salgınla mücadele sürecinin, pek çok ülke için vahim sonuçlar doğurduğunu hatırlatan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, ortaya çıkan ekonomik ve sosyal mağduriyetlerin ününe geçme noktasında ülkemizde büyük bir başarı sergilendiğini kaydetti. İzmir ve ilçelerinde şu ana kadar 148 bin 164 aileye bin TL'lik nakdi yardım yapıldığını, gıda yardımı yapılan aile sayısının ise 60 bin 756 olduğunu açıklayan Başkan Sürekli şunları söyledi:

"Olağanüstü bir kriz yönetimi sergileyen Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve bakanlarımız ne söylediyse yaptılar, yapmaya da devam ediyorlar. Bu mücadele, kendi içinde ve sonuçları itibari ile her boyutu ile ele alındı. Süreç mağduru, ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımıza, tüm kesimlere el uzatıldı, gerekli tedbirler alındı. Bu İzmir'de de böyle. Her ilçemizde, bu mübarek Ramazan ayının da bereketiyle hemşehrilerimizin yüreklerine, sofralarına dokunuyoruz. Biz, sıkıntılarını paylaşarak azaltan, sevinçlerini paylaşarak çoğaltan bir geleneğin mensuplarıyız. Elbette bu savaşımızın ve sıkıntılı günlerimizin yükünü paylaştığımız gibi başarımızın mutluluğunu ve refahını da paylaşacağız." - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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